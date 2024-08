Quinze (15) espaces publics ont été retenus pour animer les meetings de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre dans la wilaya de Timimoun qui débutera le 15 août courant, a-t-on appris dimanche auprès de la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) .

Il s'agit de 12 salles au niveau des centres culturels réparties à travers les communes de la wilaya et trois espaces retenus dans de la commune du chef lieu de wilaya, à savoir les salles de cinéma, la bibliothèque de lecture publique et la maison des Jeunes de Hassi Ghanbo, a indiqué la même source.

Près de 155 sites ont été également retenus pour l'affichage publicitaire des candidats à cette élection présidentielle, a-t-on ajouté.

Toutes les conditions techniques et logistiques sont réunies pour assurer le bon déroulement de la campagne électorale, a-t-on signalé.

La wilaya de Timimoun compte un fichier électoral composé de 74977 électeurs, répartis sur 116 centres de vote, totalisant 280 bureaux de vote, dont 7 bureaux itinérants, a fait savoir la délégation locale de l'ANIE.

Oran: l’importance pour la société civile d’adopter des moyens modernes de sensibilisation sur les élections (Rencontre)

Des spécialistes dans le domaine de l'information et la communication ont souligné, lors d’une rencontre traitant de l’action de sensibilisation sur les élections, organisée samedi au Centre culturel "Seghir Benali" à Oran, l’importance pour la société civile d’adopter de nouveaux moyens et approches dans la sensibilisation sur le terrain sur l’importance de la participation à l'élection présidentielle, prévue le 7 septembre prochain.

Le professer Mustapha Dahou cheikh du département de l’information de l’Université "Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem a souligné dans sa conférence que la société civile doit adopter de nouveaux moyens de sensibilisation sur l'élection présidentielle, à l’instar "de l’approche de communication des défis, du changement social et du comportement", qui sont devenus essentiels dans l’opération de sensibilisation sur le terrain, en vue de convaincre les citoyens d'aller aux centres de vote.

Dans le même contexte, le même professeur a souligné l'importance de former la société civile sur ces nouvelles approches et moyens dans le domaine de la sensibilisation au processus électoral, ainsi que sur la manière de préparer un plan de campagne médiatique de sensibilisation, que ce soit dans le cadre du travail de proximité, via les réseaux sociaux ou via des affiches.

De son côté, le professeur Larbi Bouâmama, directeur du Laboratoire d'études sur les médias et la communication de la même université, a souligné que "la société civile joue un rôle majeur dans la sensibilisation des citoyens sur la prochaine élection présidentielle à travers sa forte présence dans les médias modernes, notamment les plateformes des réseaux sociaux".

Le Professeur Saim Hakim de l'Université d'Oran a, quant à lui souligné l'importance d'appuyer la société civile, afin de mener des opérations de sensibilisation sur ce droit, appelant la société civile à se rendre dans l'espace public pour sensibiliser les citoyens à cette élection.

La rencontre a été organisée par l'association de wilaya "Wahie El Mouthakafine", en coordination avec les acteurs de la société civile et a vu la participation de plus de 20 associations activant dans divers domaines.

Tirage au sort pour la répartition des plages horaires des interventions des candidats sur les médias audio-visuels

Le tirage au sort sur la répartition des plages horaires allouées aux interventions des candidats au titre de "l'expression directe" sur les médias audio-visuels publics, en prévision de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre, a eu lieu, samedi à Alger.

Cette opération s'est déroulée au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal", sous la supervision du président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, en présence des représentants des candidats à la prochaine élection.

A cette occasion, les plages d'intervention ont été fixées au niveau des médias audio-visuels publics, à savoir 6 minutes pour chaque intervention d'un candidat.

La Radio algérienne a dédié 4 chaînes pour la diffusion de l'expression directe des candidats sur 3 créneaux/jour, à raison de 3 plages dans chaque créneau pendant les 20 jours de la campagne du 15 août au 3 septembre.

La Télévision algérienne a également dédié 4 chaînes pour l'opération, portant le nombre total des plages pour chaque candidat à travers les médias audio-visuels publics, à 480 avec un volume horaire de 48 heures.

Pour ce qui est du volume horaire global des plages, il s'élève à 1.440, soit 144 heures.

Dans une déclaration à cette occasion, M. Charfi s'est dit satisfait des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'opération, ce qui rassure quant aux préparatifs de cet important rendez-vous, en termes de moyens humains, de l'organisation ou de la logistique".

Le même responsable a en outre appelé les électeurs à "participer massivement" au scrutin, dans le but de "soutenir le processus démocratique".

Conférence nationale des cadres des SMA en prévision de la prochaine élection présidentielle

Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont organisé, samedi à Alger, une conférence nationale de ses cadres, en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain.

La conférence a permis d'évoquer la participation des SMA à la prochaine présidentielle et sa contribution à la réussite de cette importante échéance pour l'avenir du pays, tout en mettant en exergue les réalisations accomplies au cours des cinq dernières années dans les différents domaines, ainsi que l'importance de parachever le processus des réformes dans le cadre de l'Algérie nouvelle.

Intervenant à cette occasion, le commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui a affirmé que cette conférence vient "sanctionner une série de conférences tenues au niveau des wilayas en prévision de la prochaine élection présidentielle".

Le premier responsable des SMA a mis en avant le rôle de son organisation dans la contribution "à la réussite de cet évènement national en vue de renforcer la sécurité, la stabilité et l'unité du pays".

M. Hamzaoui a appelé les acteurs de la société civile et les jeunes à "participer massivement à l'édification du pays", rappelant "le soutien des SMA au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, le mieux placé pour la prochaine période" afin de "parachever les réformes qu'il avait initiées depuis son accession à la présidence de la République en décembre 2019".

Hidaoui appelle les jeunes à participer avec efficacité à la prochaine présidentielle pour préserver la stabilité du pays à tous les niveaux

Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a appelé samedi depuis Bordj Bou Arreridj cette catégorie de la société "à participer avec efficacité à l’élection présidentielle du 7 septembre prochain pour consolider les acquis de développement et préserver la stabilité à tous les niveaux".

Dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture du "séminaire de la jeunesse de Bordj Bou Arreridj", au centre des loisirs scientifiques "Benhalla Ali", M. Hidaoui a dit: "nous avons œuvré au cours des deux dernières années à encourager cette catégorie importante de la société à contribuer au processus de décision par une forte et efficace participation pour assurer le succès du prochain scrutin présidentiel".

M. Hidaoui a ajouté qu’après la première phase de l’initiative "Haya Chabab" lancée par le CSJ et qui constituait une campagne de sensibilisation pour encourager cette catégorie à s’inscrire aux listes électorales, la wilaya de Bordj Bou Arreridj connaît actuellement la seconde étape de l’initiative menée à travers un programme animé par les membres locaux du CSJ d’ateliers de formation incitant les jeunes des différentes régions de la wilaya à contribuer au succès de la prochaine élection.

L’intervenant a assuré dans le même contexte que "le travail de sensibilisation sera intensifié dans cette prochaine étape à travers tous le territoire du pays", ajoutant: "nous devons être conscient du défi que nous affrontons et participer avec force et efficacité pour concrétiser les ambitions nourries par les Algériens et pour consolider les acquis obtenus par notre chère patrie".

Après l’ouverture des ateliers de formation de cette rencontre visant à consolider la participation des jeunes au processus électoral, M. Hidaoui a effectué une tournée à travers les cafétérias et les places publiques du chef-lieu de wilaya et a rencontré des jeunes.

Il a appelé à cette occasion les jeunes à participer avec force pour assurer le succès du prochain rendez-vous électoral et à voter en toute transparence et choisir le candidat qui dirigera le pays lors de la prochaine étape.

Le Front El Moustakbal appelle les jeunes à contribuer à la réussite de la prochaine Présidentielle (Boutbig)

Le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig a appelé, samedi à Alger, les jeunes à contribuer à la réussite de la prochaine élection présidentielle du 7 septembre.

Lors du "Forum des jeunes de l'avenir", M. Boutbig a précisé que l'Algérie "s'apprête à un événement politique important qui requiert la mobilisation et l'implication des jeunes algériens qui constituent la pierre angulaire pour construire une société développée et poursuivre le processus de développement national".

Le président d'El Moustakbal a, par là même, appelé les jeunes à "s'inspirer des hauts faits de leurs prédécesseurs de la glorieuse guerre de libération", relevant "les opportunités qui leur sont offertes au cours du premier mandat du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a encouragé la création des startups, l'entrepreneuriat et a institué le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), tout en consacrant la présence de cette catégorie dans les assemblées élues".

Par ailleurs, M. Boutbig a rappelé le soutien de son parti au candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, affirmant que cette décision découle d'une "vision politique objective", d'autant plus que l'Algérie a besoin "d'une stabilité forte et de réformes approfondies".

Le Mouvement El-Bina organise une journée d'étude sur "la campagne électorale et les garanties légales pour la réussite de l'élection présidentielle"

Le Mouvement El-Bina a organisé, samedi à Alger, une journée d'étude autour du thème "La campagne électorale et les garanties légales pour la réussite de l'élection présidentielle", en prévision de la Présidentielle du 7 septembre.

Dans une allocution à l'ouverture de cette journée d'étude, le président du Mouvement, Abdelkader Bengrina a souligné "l'importance de moraliser l'action politique".

Après avoir appelé à "une participation massive" à la prochaine Présidentielle, M. Bengrina a affirmé que la participation des jeunes à ce rendez-vous est "essentielle", car "ils représentent l'avenir du pays".

Par ailleurs, le président du parti a condamné les massacres commis par l'entité sioniste contre les déplacés palestiniens dans l'école "Al-Tabaieen" à Ghaza, exhortant la communauté internationale "à prendre des mesures fermes pour la cessation de cette agression brutale".

Le professeur Rachid Bouraoui, spécialiste en droit constitutionnel a affirmé, pour sa part, que l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), chargée de la préparation et de la gestion des élections du début jusqu'à la fin, constitue en soi "un garant essentiel de la régularité et de la transparence des élections" et il en est de même pour la Cour constitutionnelle chargée d'examiner les recours liés aux élections et de l'annonce des résultats définitifs.

Dans son intervention, le professeur Ahmed Gharbi a affirmé que la loi organique relative au régime électoral a défini "les normes de la campagne électorale pour assurer l'égalité et l'indépendance", y compris "la répartition équitable des plages horaires des interventions des candidats via les différents médias pour présenter leurs programmes".