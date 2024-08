L'Organisation nationale des journalistes algériens a dénoncé, samedi, les pratiques non professionnelles ayant caractérisé la couverture par certains médias internationaux du parcours de la championne olympique algérienne Imane Khelif.

Dans un communiqué, l'Organisation a précisé que les publications de ces médias ont porté sur "le non respect absolu des principes de la déontologie de la profession du journalisme", en plus "du manque d'objectivité, d'intégrité et de recherche de vérité".

Elle a affirmé que "l'utilisation d'un vocabulaire tiré du discours de la haine et de la discrimination abjecte contre la championne algérienne, révèle de graves violations et servent des agendas visant à alimenter le harcèlement et à porter atteinte à la dignité de l'autre".

Par ailleurs, l'Organisation a adressé ses félicitations à la championne olympique pour cet "exploit historique exceptionnel", appelant à "se mettre aux côtés de la championne et à soutenir les autres athlètes poursuivant leurs compétitions".