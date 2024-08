La gastro fait son retour en France dès ce mois d'octobre. Même si on ne parle pas encore d'épidémie, le nombre de cas se multiplie, notamment chez les enfants, en raison du relâchement des gestes barrière. Nops conseils pour soulager les symptômes de la gastro en attendant la visite du médecin.

Ce n'est pas pour rien que les anciens parlaient de "grippe intestinale" lorsqu'ils étaient cloués au lit par une gastro-entérite. En effet, le virus de la gastro sévit, comme le virus de la grippe et autres virus hivernaux, essentiellement de novembre à mars. Mais cette année, la gastro semble s'inviter un peu plus tôt dans les foyers Français.

L'an dernier le nombre de personnes touchées par les norovirus (le groupe de virus qui provoquent la gastro-entérite) avait atteint un niveau historiquement bas, "jamais rencontré en 10 ans de suivi de l'activité de la gastro" comme le soulignait Santé publique France, en raison notamment du confinement et de la distanciation physique. Mais cette année, la gastro semble bien vouloir prendre sa revanche. La baisse de vigilance du côté des gestes barrières et notre système immunitaire mis au repos forcé pendant quelques mois pourraient bien l'y aider.

Diarrhée, vomissements, fièvre, fatigue : les symptômes de la gastro sont bien connus, d'autant que rares sont les personnes qui ne connaissent pas au moins un épisode au cours de l'hiver.

Comme les norovirus se transmettent très facilement, il suffit de prendre à nouveau les transports en commun, de partager à nouveau des toilettes communes ou de travailler 8 heures par jour en open space pour courir le risque d'attraper une gastro. Seules solutions pour y échapper : le lavage des mains comme aux premiers temps de l'épidémie de covid-19 et l'utilisation du gel hydroalcoolique. En l'absence de gestes d'hygiène, la maladie se propage rapidement : 1 g de selles d'une personne infectée peut en effet contenir jusqu'à 10 milliards de particules virales.

Chez les adultes, la gastro peut se soigner par automédication sans complications, surtout si vous parvenez à boire abondamment et que vous êtes en état de poursuivre vos activités. Mais attention si…

La diarrhée et/ou les vomissements persistent au-delà de deux jours.

La diarrhée récidive ou alterne avec constipation.

Les selles contiennent du sang ou des glaires.

Vous avez plus de 75 ans et la diarrhée.

Vous des douleurs, une fatigue, une forte fièvre.

Vous ne parvenez pas à boire sans vomir.

Ces symptômes ne sont pas prendre à la légère. Dans ce cas, appelez vite votre médecin traitant. Il est également important de contacter votre médecin ou le pédiatre si votre nourrisson ou votre enfant attrape votre gastro, car les tout-petits peuvent rapidement souffrir de déshydratation.

1/9 - Contre les spasmes de l'appareil digestif

Appliquée sur le ventre, l'huile essentielle de basilic exotique soulage les spasmes de l’appareil digestif. Elle possède également des propriétés anti-infectieuses. Mélangez 2 gouttes d'HE dans 1 cuillère à soupe d’huile végétale de noyau d’abricot. Massez lentement votre ventre dans le sens des aiguilles d’une montre, 2 fois par jour.

2/9 - Pour adoucir l'irritation de l'intestin

Pelez et râpez une pomme avant de la manger : la pectine qu’elle contient a un effet modulateur du le transit et va absorber l’excès d’eau produit par l’intestin. A faire 3 fois dans la journée.

3/9 - Pour stopper la diarrhée aiguë

Les tanins présents dans les baies de myrtille ont une action antidiarrhéique : une dizaine de baies séchées de myrtilles à mâcher directement sont l'équivalent d'un Immodium naturel.

4/9 - Pour les spasmes douloureux des intestins

Mettez 2 c à soupe de matricaire et de mélisse dans 50 cl d’eau froide. Faites bouillir pendant 3 mn, puis laissez infuser 10 mn. A boire dans la journée.

5/9 - Pour rétablir un transit normal

Faites cuire du riz blanc dans une eau salée et buvez l’eau de cuisson : cela permet de resserrer les tissus de la sphère intestinale, de rétablir la flore et de compenser la perte de vitamines et de minéraux due aux selles fréquentes.

6/9 - Pour stopper les vomissements

Si vous ne parvenez pas à garder le liquide et que vous vomissez à chaque fois que vous buvez, faites fondre des glaçons dans la bouche ou buvez un verre d’eau glacée à toutes petites gorgées.

7/9 - Pour éviter la déshydratation

Afin d'éviter la déshydratation, il est important de boire régulièrement et en petites quantités. Hydratez-vous avec des eaux riches en bicarbonate pour compenser les pertes de liquide et de sels minéraux : Vichy Célestins ou St Yorre.

8/9 - Pour remplacer le Smecta

L'argile verte a le même effet que le Smecta pour éponger les selles liquides. Diluez une cuillerée à café d'argile verte dans un verre d'eau, laissez reposer une nuit et buvez uniquement l'eau trouble, en laissant l'argile au fond du verre. A boire après chaque selle liquide.

9/9 - Pour se soigner avec l'homéopathie

Pour venir à bout de votre gastro, 2 granules d’Arsenicum album 5 CH, 3 fois par jour, calment les douleurs abdominales. Ajoutez 1 dose de Phosphorus 9 CH par jour, pendant 3 jours, si la diarrhée s’accompagne de vomissements intenses.