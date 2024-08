Selon notre groupe sanguin, nous serions plus ou moins sensible aux norovirus responsables de la gastro-entérite.

Toutes les régions sont en pleine épidémie de gastro et il suffit de jeter un oeil à la carte épidémiologique du réseau Sentinelles, pour avoir l'impression que notre ventre se tord et que notre estomac gargouille ! Les régions les plus touchées sont les Pays-de-la-Loire, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine.Bref, il va être bien difficile dans les jours à venir d'échapper au virus... sauf si l'on appartient au groupe sanguin B ! En effet, des chercheurs suédois ont découvert que les norovirus responsables de la gastro-entérite, ont besoin d'un sucre (l'antigène H1) pour se développer sur les cellules. Or, les groupe sanguin B ne possède pas cet antigène, contrairement aux groupes sanguins A, AB et O. Selon les chercheurs, cela expliquerait pourquoi, sur certaines croisières, un tiers des passagers passe à travers l'épidémie de gastro-entérite qui semble frapper tous les autres voyageurs.

29 SOUCHES DE VIRUS RÉPERTORIÉS

Les scientifiques ont répertorié 29 souches de norovirus qui peuvent transmettre la gastro. Et, selon notre groupe sanguin, nous serions plus ou moins sensible à telle ou telle souche. Maisles personnes les plus résistantes à tous ces virus seraient celles du groupe sanguin B tandis que les personnes des autres groupes sanguin auraient tendance à tomber plus facilement malade.

Autrement dit, si vous êtes des groupes 0, A ou AB, redoublez de vigilance en matière d'hygiène. Lavez-vous régulièrement les mains : la maladie se propage en effet rapidement en touchant un robinet de lavabo, une poignée de porte ou la poignée du caddy au supermarché ! Et gardez en mémoire qu'un 1 g de selles d'une personne infectée peut contenir jusqu'à 10 milliards de particules virales !