La boxeuse algérienne Imane Khelif, sacrée championne olympique dans sa catégorie 66 kg vendredi soir a Roland Garros face à la Chinoise Yang Liu, aux Jeux olympiques de Paris 2024, a indiqué que cette consécration historique représentait «le plus beau de jour de sa vie».

«C’est le rêve de toute ma vie qui vient de se réaliser. C’est le plus beau jour de ma vie. C’est vraiment incroyable, je suis très contente d’avoir décroché cette médaille d’or pour l’Algérie», a déclaré Imane en zone mixte après ce sacre historique pour la boxe féminine algérienne.

Au terme d’un passage sensationnel, l’Algérienne a dominé une finale de très haut niveau dans une salle archi comble a Roland Garros venue de partout de France et de l'Europe pour soutenir la boxeuse Imane durant tout ce tournoi Imane et devenu la première femme Africaine et Arabe a remporté cette médaille d'or dans la discipline de boxe , vendredi le 9 août, à Paris. Une médaille d’or qui a une saveur particulière après la brève polémique sur son histoire durant ses jeux olympiques de paris 2024. Chaque coup porté sur son adversaire. Emportée par la foule, la grande algérienne a dominé la Chinoise Yang Liu d'un bout à l'autre son combat. Dans la tête d'Imane Khalif et de son adversaire, la décision ne fait pas de doutes.

C'est à l'unanimité des juges que l'arbitre a décidé de lever son bras pour lui donner la médaille d'or, mais les deux boxeuses n'avaient pas attendu ce feu vert pour se congratuler. La boxeuse Algérienne Imane Khelif a des nerfs d’acier et une technique incroyable de feu. Vendredi soir, sous les youyou et les applaudissements des soutiens de partout, la boxeuse Algérienne Imane Khelif algérien est devenu champion olympique de la catégorie 66 kg il a remporté tout ses combats durant ses Jo de Paris 2024.Elle a gagné une médaille olympique sportivement et mentalement elle a remporté une autre médaille contre la haine, contre le racisme et contre la misogynie.

Par ailleurs la boxeuse Algérienne âgé de 25 ans, a décroche la première médaille d’or olympique algérienne depuis l'histoire de la boxe féminine et rentrée dans l'histoire des jeux olympiques . La jeune boxeuse Imane Khelif, originaire de Tairet, n’a pas caché sa fierté après sa victoire. « C’est une grande médaille pour l’Algérie, . C’est aussi un grand cadeau pour le peuple algérien et pour l'Afrique et le monde arabe », a-t-il ainsi déclaré au micro de Radio France International.

La championne remercie le président de la République

La championne olympique algérienne en Boxe, Imane Khelif, a exprimé sa reconnaissance pour le soutien et les encouragements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, après avoir décroché, vendredi soir a Roland Garros, la médaille d’or dans la catégorie 66 kg aux Jeux Olympiques de Paris. « Je remercie Monsieur le président de la République pour son soutien et j’espère avoir rendu tout le monde fier de moi », a déclaré la boxeuse Algérienne Imane Khelif à la presse nationale et internationale à Paris. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait félicité en direct, la boxeuse algérienne après avoir décroché la médaille d’or, et ce, lors de sa présidence, au nom de la Présidence de la République et au nom du peuple algérien, nous nous félicitons et nous félicitons notre athlète Imane Khelif pour sa médaille d’or », avait déclaré le président de la République à cette occasion.

Yanis F.

Le podium olympique de la catégorie des 66kg:

Médaille d'or: Iman Khelif (Algérie)

Médaille d'argent: Yang Liu (Chine)

Médaille de bronze: Chen Nien Chin (Taipei Chinois)

Médaille de bronze : Janjaem Suwannapheng (Thailande).