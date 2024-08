Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé, samedi, l'ouverture des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers en arts et autres filières, pour participer au concours d'accès aux écoles et instituts nationaux relevant du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

La même source a précisé que les inscriptions sont ouvertes aux bacheliers en arts et autres filières, pour participer au concours d'accès aux écoles et instituts nationaux, les bacheliers en arts y accèdent sans concours, alors que les bacheliers en lettres et philosophie, langues étrangères, sciences expérimentales, mathématiques, math-techniques, et gestion et économie, y accèderont avec concours.

Pour ce qui est du baccalauréat lettres et Philosophie, langues étrangères, sciences expérimentales, mathématiques, math-techniques, et gestion et économie, l'inscription définitive est soumise à la condition d'âge fixée à 24 ans au 31 décembre 2024 et aux résultats du concours qui sera organisé au niveau de chaque institut ou école.

La date limite d'inscription à l'Institut national supérieur du cinéma (INSC) est fixée au 1er septembre prochain par courrier électronique à l'adresse suivante: [email protected], tandis que la date du concours (pour le baccalauréat de différentes filières) est fixée au 17 septembre prochain.

Concernant les inscriptions au niveau de l’Institut supérieur des métiers des Arts du spectacle et de l'Audiovisuel (ISMAS), le dernier délai des inscription est fixé au 1er septembre prochain, via le lien suivant: https://ismas.dz/page_id=1167 ou par Email: [email protected]. Le concours se déroulera le 15 septembre prochain (Baccalauréat des différentes filières) et la date de l'entretien pour le choix de la spécialité théâtre pour les bacheliers en arts aura lieu le 16 septembre prochain.

Par ailleurs, la date du 20 septembre prochain est le dernier délai pour s'inscrire à l'Institut national supérieur de musique, via l'e-mail suivant: [email protected], et le concours aura lieu les 25 et 26 septembre prochain (Baccalauréat de différentes filières).

La date limite des inscriptions à l'Ecole supérieure des Beaux -Arts d'Alger est fixée au 5 septembre prochain via le site web suivant: https://gic.esba.dz, et le concours se déroulera le 20 septembre prochain (Baccalauréat des différentes filières).Présidant la cérémonie d'inauguration du siège du département régional relevant de l'Office national du parc culturel de l'Ahaggar dans le cadre de la visite de travail et d'inspection effectuée dans cette ville, la ministre a précisé que "la jeune wilaya d'In Salah bénéficiera d'un projet important relatif à l'inventaire des biens culturels immatériels dont regorge la région", évoquant un autre projet aussi important, celui de l'inventaire numérique, qui figure parmi les projets destinés aux cinq Parcs culturels au niveau national, y compris dans la wilaya d'In Salah.

La ministre a visité les différentes parties de cette structure, un véritable musée dédié au patrimoine culturel matériel et immatériel qui retrace plusieurs étapes de l'histoire de la région et expose des spécimens d'anciens animaux sauvages de la région, de même qu'elle accueille des visiteurs venant de toutes les wilayas, ainsi que des chercheurs et des élèves, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

A cette occasion, Mme Mouloudji a affirmé que la wilaya d'In Salah regorgeait de sites historiques, de Casbahs et de Ksour, annonçant la réhabilitation prochaine de la Casbah historique de Badjouda, qui se trouve au cœur de la ville d'In Salah, dont les travaux seront lancés l'année prochaine, avant le classement de ce site patrimoine culturel national.

La ministre a donné des instructions à ses services concernant l'inscription sur la liste supplémentaire d'inventaire, laquelle inclura la Casbah des almoravides, la Casbah "Ksar El-Arab", la Casbah d'Ouled Hnini et la Zaouia el maa, en attendant leur inscription sur la liste du patrimoine national.

Auparavant, la ministre de la Culture et des Arts a présidé une rencontre avec les artistes de la région, lors de laquelle elle a honoré plusieurs d'entre eux pour leurs contributions au domaine culturel dans la wilaya d'In Salah, et a remis des cartes d'artiste à quelques-uns. Des écrivains et poètes ont également été distingués à cette occasion.

Accompagnée de plusieurs figures artistiques connues sur la scène culturelle nationale, Mme Mouloudji a achevé sa visite de deux jours dans la wilaya d'In Salah par l'inspection du site naturel du Bois Pétrifié dans la commune d'Inguer et de la "Casbah historique de Badjouda" où elle a écouté des explications exhaustives sur les deux sites archéologiques.

La ministre a exprimé, en outre, son admiration de ces deux sites et réaffirmé son appui total aux efforts de leur préservation en tant que patrimoine national.