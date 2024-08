L'Algérie a réitéré, samedi, son engagement envers la résolution appelant à "un cessez-le-feu immédiat, permanent et durable" à Ghaza, apportant son soutien aux efforts visant à assurer la mise en œuvre effective et diligente de cette résolution du Conseil de sécurité, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"En tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité, l'Algérie réitère son engagement envers la résolution 2735 du 10 juin dernier appelant à un cessez-le-feu immédiat, permanent et durable à Ghaza, résolution dans l'adoption de laquelle l'Algérie a assumé totalement ses responsabilités", a indiqué le communiqué.

Le ministère affirme, à ce titre, que "l'Algérie renouvelle son attachement, plein et entier, à cette résolution, en particulier dans le contexte actuel marqué par l'intensification de l'agression israélienne dans la bande de Ghaza et l'engagement systématique de l'occupation israélienne dans une escalade multidirectionnelle dans la région".

Dans ce contexte, poursuit le ministère, "l'Algérie apporte son soutien aux efforts visant à assurer la mise en œuvre effective et diligente de cette résolution du Conseil de sécurité, et en particulier à la déclaration conjointe des dirigeants de l'Egypte, du Qatar et des Etats-Unis d'Amérique convenue à cette fin".