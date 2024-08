Quinze (15) nouvelles spécialités de formation adaptées aux besoins du marché local, des collectivités et des entreprises économiques de Blida seront ouvertes à la session professionnelle d'octobre prochain, a-t-on appris samedi de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels (DFEP) de la wilaya.

Selon le responsable de la direction, Mohamed Adid, le secteur verra l'ouverture de 15 nouvelles spécialités relatives, entre autres, au développement d'applications logicielles informatiques, à l'Institut d'enseignement professionnel de Bougara, et la maintenance des systèmes mécaniques automatisés à l'Institut national des arts et industries graphiques (INSIAG), qui a également vu l'ouverture d'une nouvelle spécialité en transformation de papier.

A cela s'ajoute l'ouverture au profit de la femme rurale et de tous les jeunes intéressés, d'une spécialité en culture des plantes aromatiques et médicinales à l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle en Agriculture (INSFP) de Bougara, théâtre, aussi, de l'ouverture pour la première fois de la spécialité "jardinier-paysagiste".

D'autres spécialités ont été spécialement créées pour assurer une main d'œuvre qualifiée au profit des entreprises économiques locales, dont la maintenance mécanique des installations mécaniques et des industries du fer, réhabilitation des bâtiments, moulage par injection en plomberie, plâtrier et conduite de machines industrielles.

Ces spécialités ont été créées sur la base de correspondances et de rencontres avec les directions concernées et nombre de partenaires économiques et sociaux pour évaluer leurs besoins en matière de formation, a assuré le même responsable.

A noter que le secteur de la formation pressionnelle de Blida compte 39 établissements de formation, dont 24 relevant du secteur public et 15 privés, assurant en tout 10.592 places pédagogiques et 1.940 lits répartis sur les 25 communes de la wilaya.