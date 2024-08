Le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belaabed a fait part, jeudi à Mostaganem, de l’équipement de 1.700 écoles primaires en matériel numérique, lors de la prochaine rentrée scolaire.

Intervenant lors de la conférence nationale de mise en œuvre du plan opérationnel de la rentrée scolaire 2024-2025, M. Belabed a souligné que "cette année verra la dotation de 1.700 écoles primaires en tablettes numériques et le nombre d’écoles équipées en ce genre de matériel au niveau national atteindra 5.000 écoles primaires ".

Par ailleurs, le ministre a insisté sur la nécessité de doter les établissements scolaires en différentes structures et équipements requis, notamment le chauffage, le dépistage et le suivi sanitaire, la distribution de livres scolaires et l’ouverture des cantines dès le premier jour de la rentrée scolaire.

S’agissant de la prime de scolarité de 5.000 DA, le ministre a souligné que l’opération de sa distribution aux bénéficiaires a atteint 99 pc, et ce en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné sa remise un mois au moins, avant la rentrée scolaire pour permettre aux parents de l’exploiter dans l’achat des fournitures scolaires pour leurs enfants ".

Sur le plan professionnel et social, M. Belabed a indiqué que 94.479 fonctionnaires du secteur ont bénéficié d'une promotion à des échelons supérieurs, et 254.705 salariés ont été recrutés, ainsi que l'insertion de 103.457 salariés dans le cadre des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et sociale, en plus de 5.969 contractuels dans le dispositif de l’action sociale et l'intégration de 62.262 enseignants dans les trois paliers scolaires.

Cette année, a ajouté le ministre, 33.818 diplômés des écoles supérieures des enseignants, 13.637 professeurs d'anglais au niveau primaire et 16.212 professeurs d'éducation physique ont été recrutés, sachant qu'auparavant les enseignants de langue arabe prenaient en charge ces matières.

Cette conférence d’une journée permet de s’enquérir du taux de préparation des directions de l’éducation des différentes wilayas du pays pour la prochaine année scolaire, d'évaluer le taux d’achèvement des opérations de régulation définitive des organisations éducatives, l'orientation des élèves, en plus d'informer les parents des décisions des conseils scolaires, des commissions de wilayas de recours, après la fin de leur scolarité, ainsi que d'autres dossiers contenus dans le plan opérationnel de la prochaine année scolaire, signale-t-on.