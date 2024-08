Le Bureau des médias de Ghaza a indiqué samedi que des avions sionistes avaient visé l'école Al-Tabaeen, qui abrite plus de 6 000 personnes déplacées dans le quartier d'Al-Darraj, à Ghaza, avec "trois bombes géantes".

Le directeur du bureau, Ismail Al-Thawabta, cité par des médias a déclaré : "Des avions de guerre (sionistes) ont lancé trois bombes géantes, pesant chacune 2 000 livres d'explosifs (plus de 900 kg chacune), sur l'école Al-Tabaeen, ce qui a immédiatement entraîné la mort de 100 personnes et des dizaines de blessés".

Il a ajouté : "Ce massacre coïncide avec la destruction complète du système de santé par l'occupation. Il n'y a aucun hôpital dans le gouvernorat de Ghaza et dans le nord de la bande qui puisse accueillir un si grand nombre de blessés".

Al-Thawabta a souligné que "le secteur de la santé souffre d'une grave pénurie de médicaments, de lits, d'équipements et de consommables médicaux nécessaires pour faire face à ces cas".

Il a déclaré que "l'école Al-Tabaeen qui a été ciblée aujourd'hui porte à 175 le nombre des centres d'hébergement que l'occupation a ciblés depuis le début de la guerre dévastatrice, y compris 155 écoles directement ciblées".

Al-Thawabta a appelé la communauté internationale, les organisations internationales et les pays du monde libre à "faire pression sur l'occupation (sioniste) pour qu'elle mette fin à ces massacres, à la guerre génocidaire et à la guerre de nettoyage ethnique contre le peuple palestinien".

Il a déclaré que "le nombre de massacres commis depuis le début de la guerre a dépassé les 3 700 sur une période de plus de 308 jours consécutifs".

Depuis le 7 octobre, l'entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza qui a fait plus de 131 000 martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine.

Massacre sioniste contre une école à Ghaza: l'UE se dit "horrifiée"

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne (UE), Josep Borrell, s'est dit "horrifié" par le bombardement mené, samedi à l'aube, par l'aviation de l'occupation sioniste contre une école abritant des personnes déplacées dans la bande de Ghaza, ayant fait plus de 100 martyrs palestiniens.

"Horrifié par les images d'une école de Ghaza servant d'abri, touchée par une frappe (sioniste), qui aurait fait des dizaines de victimes palestiniennes. Au moins 10 écoles ont été ciblées ces dernières semaines. Il n'y a pas de justification à ces massacres," a écrit Josep Borrell sur la plateforme X.

Plus de 100 martyrs sont tombés samedi matin lorsque l'aviation sioniste a ciblé, avec trois frappes, l'école Al-Tabaieen, qui hébergeait des déplacés, dans le quartier El-Daraj, à l'est de Ghaza, alors que des citoyens palestiniens accomplissaient la prière d'el-Fadjr, selon l'agence de presse Wafa.

Le chef de l'UNRWA déplore "une autre journée d'horreur"

Le directeur général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déploré "une autre journée d'horreur", après le massacre commis, samedi à l'aube, par l'aviation de l'occupation sioniste contre une école abritant des déplacés dans la bande de Ghaza ayant fait plus de 100 martyrs palestiniens.

"Une autre journée d'horreur à Ghaza", a écrit samedi M. Lazzarini sur son compte sur la plateforme X.

Et d'ajouter: "Il est temps que ces horreurs qui se déroulent sous nos yeux prennent fin. Nous ne pouvons pas laisser l'insupportable devenir une norme".

"Plus cela se répète, plus nous perdons notre humanité collective", a-t-il prévenu.

Plus de 100 martyrs sont tombés samedi matin lorsque l'aviation de l'entité sioniste a ciblé, avec trois frappes, l'école Al-Tabaieen, qui hébergeait des déplacés, dans le quartier El-Daraj, à l'est de Ghaza, alors que des citoyens palestiniens accomplissaient la prière d'el-Fadjr, selon l'agence de presse Wafa.

Ce nouveau massacre a suscité l'indignation de plusieurs pays et organisations internationales appelant à la protection de la population de l'enclave palestinienne, ravagée par une agression sioniste génocidaire depuis le 7 octobre 2023 ayant fait, jusque-là, près de 40.000 martyrs, en majorité des femmes et des enfants.

La Ligue arabe condamne le nouveau massacre sioniste contre une école de déplacés à Ghaza

Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, a condamné le massacre commis samedi à l'aube par les forces d'occupation dans une école abritant des personnes déplacées dans le quartier El- Daraj, dans la ville de Ghaza, qui a entraîné la mort en martyrs de plus de 100 Palestiniens.

Jamal Rushdi, porte-parole du secrétaire général, a cité Aboul Gheit décrivant le massacre comme "un acte lâche" commis par l'armée d'occupation sioniste.

Aboul Gheit a déclaré que "la poursuite de la guerre d'extermination contre les Palestiniens à Ghaza est une autorisation (pour l'entité sioniste) de continuer à tuer en toute impunité", appelant la communauté internationale à exercer "une réelle pression" sur l'entité sioniste pour qu'elle négocie "sérieusement", via des médiateurs, pour un cessez-le-feu immédiat.

Plus de 100 martyrs palestiniens sont tombés samedi matin lorsque l'aviation de l'entité sioniste a ciblé, avec trois frappes, l'école Al-Tabaieen, qui hébergeait des déplacés, dans le quartier El-Daraj, à l'est de la ville de Ghaza, alors que des citoyens palestiniens accomplissaient la prière d'el-Fadjr.

Le massacre de samedi porte à au moins 14 le nombre d'écoles bombardées par l'occupant sioniste à Ghaza depuis le 6 juillet, qui ont fait plus de 280 martyrs, selon un décompte effectué à partir des bilans fournis précédemment par les autorités palestiniennes sanitaires.

Amman dénonce "une violation flagrante du droit international"

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné le bombardement, samedi à l'aube, par l'armée de l'occupation sioniste de l'école Al-Tabaieen, qui hébergeait des déplacés palestiniens, dans le quartier El-Daraj, à l'est de la ville de Ghaza, soulignant que cette attaque constitue "une violation flagrante du droit international".

Le porte-parole du ministère, l’ambassadeur Sufian Al-Quda, a "réaffirmé la condamnation sans équivoque par le Royaume des violations continues du droit international et du droit humanitaire" commises par l'occupant sioniste "en l’absence d’une position internationale ferme qui contraindrait l'entité sioniste à "respecter le droit international et à mettre fin à son agression contre Ghaza et aux massacres, destructions et catastrophes humanitaires sans précédent qui en résultent".

Et d'ajouter que cette attaque, "qui survient à un moment où les médiateurs cherchent à reprendre les négociations sur un accord d’échange conduisant à un cessez-le-feu permanent", à Ghaza dénote l'intention de l'entité sioniste de "bloquer" et de "faire échouer" tout effort dans ce sens.

Plus de 100 martyrs sont tombés samedi matin lorsque l'aviation de l'entité sioniste a ciblé, avec trois frappes, l'école

Al-Tabaieen, qui hébergeait des déplacés, dans le quartier El-Daraj, à l'est de Ghaza, alors que des citoyens palestiniens accomplissaient la prière de l'aube, selon Wafa.

L'agression génocidaire sioniste contre l'enclave de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, a fait au moins 39.699 martyrs et plus de 91.722 blessés, pour la plupart des femmes et des enfants, ainsi que des milliers de disparus, selon un bilan des autorités palestiniennes de la Santé.