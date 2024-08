La saison des pluies donne lieu à de graves inondations qui aggravent la situation des milliers de personnes déplacées par le conflit au Soudan, a alerté vendredi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Plus de 11.000 personnes, dont des réfugiés accueillis dans le pays et des communautés hôtes dans l’Etat oriental de Kassala, ont été affectées par les fortes intempéries de ces deux dernières semaines.

Selon le HCR, les réfugiés et les personnes déplacées internes continuent de subir les conséquences d’une "situation humanitaire déjà grave" après plus d’un an d’un conflit meurtrier qui a conduit à "la tragédie des conditions de famine, le tout aggravé par les impacts croissants du changement climatique".

Les fortes pluies et les inondations ont déjà touché des dizaines de milliers de personnes à travers le Soudan, provoquant de nouveaux déplacements, des blessures et des décès. Il s’agit notamment de nombreuses familles récemment arrivées après avoir fui les violences dans l’Etat de Sennar et qui s’abritaient dans cinq sites de rassemblement et centres d’accueil.

"Certaines (familles) ont été déplacées trois ou quatre fois depuis le début du conflit. Elles ont perdu leurs biens, y compris leurs rations alimentaires, et ont beaucoup de mal à accéder à l’eau potable et aux installations sanitaires, ce qui accroît le risque de maladies d’origine hydrique", a déclaré lors d’un point de presse à Genève, la porte-parole du HCR, Olga Sarrado.

Sur le terrain, l’agence onusienne et ses partenaires font tout leur possible pour aider les plus vulnérables. En collaboration avec les autorités de l’Etat, un nouveau terrain a été identifié où des tentes sont installées pour accueillir les familles sinistrées. Le nouveau site devrait accueillir quelque 800 familles nouvellement déplacées en raison des inondations.

Depuis la mi-avril, les fortes précipitations liées à El Ni?o ont entraîné des phénomènes météorologiques extrêmes dans toute l’Afrique de l’Est, notamment des inondations, des glissements de terrain, des vents violents et de la grêle, qui s’abattent sur les communautés de réfugiés et de personnes déplacées. Au Soudan, d’autres précipitations sont attendues dans l’est et l’ouest du pays.

Les inondations dans la région du Darfour ont également un impact sur la capacité déjà limitée des agences d’aide à atteindre les personnes dans le besoin.

Alors que les agences humanitaires s’attendent à ce que la situation s’aggrave au cours de l’année, le HCR a lancé un appel régional de près de 40 millions de dollars pour venir en aide aux déplacés internes et les millions de réfugiés dans les pays voisins. Mais cet appel n’a reçu jusqu’à présent que cinq millions de dollars.