Le service de trains de fret Chine-Europe a fait circuler un total de 11.403 trains qui ont transporté près de 1,23 million EVP (équivalents vingt pieds) de marchandises au cours des sept premiers mois de l'année, en hausse respectivement de 12% et de 11% en glissement annuel, selon les données publiées samedi par la China State Railway Group Co, Ltd.

En juillet, 1.776 trains ont été exploités, transportant 185.000 EVP de marchandises, marquant le troisième mois consécutif avec plus de 1.700 trains exploités, selon la société.

La même source a déclaré que depuis le début de l'année, elle avait continuellement amélioré la qualité et l'efficacité des services de trains de marchandises Chine-Europe afin de garantir la stabilité et la fluidité des chaînes internationales d'approvisionnement et industrielles.

Les mesures spécifiques comprennent le renforcement de la construction des voies de transport, l'amélioration des capacités de transbordement dans les ports frontaliers et la promotion du modèle de dédouanement rapide.

Ces efforts ont donné un nouvel élan au développement du commerce extérieur de la Chine et à l'ouverture de haut niveau, a déclaré l'exploitant ferroviaire.