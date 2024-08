La Bourse de New York rechignait vendredi à poursuivre le rebond de la veille, les indices évoluant dans le rouge alors que les investisseurs restent nerveux à l'issue de la semaine la plus volatile de l'année.

Le Dow Jones cédait 0,16%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait aussi 0,16% et le S&P 500 0,06%, vers 14H10 GMT.

Jeudi, les indices new-yorkais avaient signé leur meilleure séance depuis 2022, sans toutefois rattraper la totalité des pertes d'un début de semaine tumultueux.

L'indice Dow Jones avait gagné 1,76% à 39.446,49 points, le Nasdaq avait bondi de 2,87% à 16.660,02 points et le S&P 500 avait grimpé de 2,30% à 5.319,31 points.

Les Bourses européennes terminent dans le vert

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, après une séance calme qui clôt une semaine hautement volatile en raison de craintes de récession aux Etats-Unis et de forts mouvements sur le yen.

Des indicateurs sont venus atténuer les inquiétudes des investisseurs concernant l'économie américaine et la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,31%, Londres de 0,28%, Francfort de 0,24% et Milan de 0,13%.

La tension redescend sur les marchés mondiaux pour finir la semaine

Les Bourses européennes ont progressé et Wall Street s'équilibre vendredi, grâce des indicateurs qui ont contrebalancé les craintes de récession.

L'attention des investisseurs est désormais tournée vers les données d'inflation américaine de la semaine prochaine.

Les places boursières ont passé la majeure partie de la séance dans le vert. Paris a terminé en hausse de 0,31%, Londres de 0,28%, Francfort de 0,24% et Milan de 0,13%.

Sur la semaine, l'indice paneuropéen Stoxx 600 progresse légèrement de 0,27%. La semaine précédente, il avait chuté de 2,92%, sa pire perte hebdomadaire depuis octobre 2023.

A Wall Street, les indices ont ouvert en léger repli après leurs fortes hausses de la veille. Vers 15H55 GMT, le Dow Jones perdait 0,14%, le Nasdaq 0,13% et le S&P 500 était stable (+0,01%).

Sur le marché des changes, vers 15H55 GMT, le billet vert reculait de 0,07% à 1,0925 dollar pour un euro. Le yen gagnait pour sa part 0,50% face au dollar à 146,50 yens pour un dollar.

Les cours du pétrole progressent: le baril de WTI américain gagnait 0,49% à 79,55 dollars et celui de Brent de la mer du Nord prenait 0,62% à 76,66 dollars.

Les marchés au rouge, pénalisés par les craintes de récession aux Etats-Unis

Les Bourses mondiales reculaient fortement lundi, prises de panique sur l'évolution de l'économie américaine, les investisseurs se montrant très méfiants en plein été, une période traditionnellement propice à la prudence.

En Europe, Paris a perdu à la clôture 1,42%, Londres 2,04%, Francfort 1,82% et Milan 2,27%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a chuté de 2,17%.

Les trois principaux indices de Wall Street étaient pénalisés vers : le Nasdaq dégringolait de 2,57%, emporté par le repli des géants technologiques américains. L'indice élargi S&P 500 tombait de 2,14% et le Dow Jones de 1,94%.

Plus tôt en Asie, l'indice Nikkei de Tokyo a plongé de 12,4%, la pire baisse en points de son histoire. Le resserrement monétaire de la Banque du Japon et la hausse du yen se sont ajoutés aux craintes de récession aux Etats-Unis et ont fait plier la Bourse de Tokyo.

Les marchés ont pris connaissance de "toute une batterie d'indicateurs extrêmement mauvais et qui ont surpris" négativement aux Etats-Unis, commente un expert, citant notamment les données sur le marché de l'emploi américain de juillet.

Le taux de chômage en juillet a notamment augmenté à 4,3%.

Ces chiffres, moins bons qu'attendu, ont provoqué "un changement d'état d'esprit un peu brutal" sur les marchés, selon les observateurs, qui craignent désormais de voir la première économie mondiale tomber en récession.