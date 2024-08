Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé jeudi un programme complémentaire de 1.000 logements publics locatifs (LPL) et de 1.500 aides financières à l’habitat rural en faveur de la wilaya de Bechar pour l’exercice 2024.

S’exprimant en marge de la cérémonie de lancement du projet du nouveau complexe sportif d’envergure dont a bénéficié Bechar pour un coût de plus de 33 milliards de DA, M. Belaribi, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a indiqué que ce nouveau programme d’habitat, d'un coût de plus de cinq (5) milliards de DA, dont 4 milliards DA pour la réalisation du programme des 1.000 LPL et 1,3 milliards DA pour les 1.500 aides financières au programme de l'habitat rural, vise à répondre à l’attente de la population de la wilaya en matière d’habitat.

Auparavant, la wilaya avait bénéficié d’un programme de 500 logements publics locatifs (LPL), 500 logements promotionnels aidés (LPA), 1.226 aides financières à l’habitat rural et 1.472 autres aides aux bénéficiaires de terrains à bâtir dans le cadre des lotissements sociaux, a fait savoir le membre du gouvernement.