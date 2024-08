Plus de 5.800 nouveaux bacheliers ont été orientés vers l'Université d'Oran 2 "Ahmed Benahmed ", a-t-on appris du Recteur de cet établissement d'enseignement supérieur, Ahmed Chalal.

La même source a précisé à l'APS que 5.859 nouveaux bacheliers ont été orientés vers l'Université d'Oran 2, via la plateforme "Progress" créée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, afin de garantir le bon déroulement des procédures d'inscription et d'orientation des nouveaux étudiants, ajoutant que ce nombre "est appelé à augmenter après la finalisation de l'examen des recours".

Il convient de signaler que l'Université d'Oran 2 a offert plus de 6.000 places pédagogiques au profit des nouveaux bacheliers dans les différentes branches et spécialités qui y sont dispensées.

Concernant les nouveautés, il a été convenu, selon le même responsable, l'ouverture d'un double cycle de formation dans les spécialités Langue et littérature anglaises et Sciences politiques, option "relations internationales", couronnées par l'obtention d'une licence dans les deux spécialités, a fait savoir M.Chalal.

Pour le cycle Master, deux formations sont proposées, à savoir " l'Espagnol à des fins spécifiques : le tourisme culturo-patrimonial " et " l'Allemand, littérature et civilisation ", a indiqué le recteur de l'Université d' Oran 2, ajoutant qu'il a été également procédé à la réouverture de la spécialité "psychologie de la santé " dans le cycle master, au niveau de la faculté des sciences sociales.

Il est à signaler que l'Université "Ahmed Benahmed" assure des formations dans six domaines et 22 branches dont 42 offres de formation dans le cycle licence et 111 dans celui du master (académique et professionnel).

Le même établissement d'enseignement supérieur a enregistré, durant l'année universitaire écoulée (2023-2024), la sortie de 6.821 diplômés dont 4.063 du cycle licence et 2.758 du cycle master.