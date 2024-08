Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a donné, samedi depuis la gare ferroviaire internationale de Souk Ahras, le coup d'envoi officiel de la remise en service de la ligne ferroviaire de transport de voyageurs entre l'Algérie et la Tunisie.

Selon les explications fournies au ministre, cette ligne de chemin de fer de 357 km, qui reprend du service après un arrêt de 30 ans, est assurée par un train composé de deux voitures de 1ère classe et de deux autres de 2ème classe, pour une capacité de 300 passagers par voyage, en plus d'un wagon-restaurant et d'un autre pour les bagages.

Des responsables de la Société nationale de transports ferroviaires (SNTF), ont fait savoir que le premier voyage commercial s'élancera de la gare de Tunis le dimanche 11 août 2024, tandis que le voyage inaugural depuis l'Algérie partira de la gare d'Annaba le mardi 13 août.

Un voyage quotidien sera programmé depuis la gare d'Annaba pour rallier la capitale tunisienne en passant par Souk Ahras (Algérie), Ghardimaou, Jendouba et Beja (Tunisie), a-t-on également précisé, soulignant que le nombre de voyages sera progressivement augmenté, ainsi que le nombre de places et ce, en fonction de la demande.

Les formalités de police et de douanes s'effectueront au niveau de la gare internationale de Souk Ahras, pour l'Algérie, et dans la gare de Ghardimaou pour la République tunisienne, a-t-on également expliqué.