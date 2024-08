Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, samedi, au Cercle national de l'Armée (Alger), une cérémonie de distinction en l'honneur des Cadets de la Nation, lauréats du Baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen (session juin 2024), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite aux remarquables résultats obtenus par les Cadets de la Nation aux épreuves du Baccalauréat et du Brevet de l'enseignement moyen, session juin 2024, où le taux de réussite a atteint 97.95% pour le Baccalauréat et 100% pour le Brevet de l'enseignement moyen, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a présidé ce samedi 10 août 2024, au Cercle national de l'Armée, une cérémonie de distinction en l'honneur des lauréats Cadets de la Nation, à laquelle étaient présents le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, le Commandant de la 1ère Région militaire, les Chefs de départements du ministère de la

Défense nationale et de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire, les directeurs et chefs des services centraux, ainsi que les parents des élèves primés et des professeurs d'écoles", précise la même source.

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution dans laquelle il a tenu à transmettre aux cadettes et cadets lauréats "les félicitations de Monsieur le Président de la

République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour les excellents résultats obtenus par les Ecoles des Cadets de la Nation, lors de cette session. Monsieur le Général d'Armée a tenu, à son tour, à adresser aux cadets ses félicitations les plus sincères pour leur remarquable réussite", note le communiqué.

"Suite aux remarquables résultats obtenus par les Ecoles des Cadets de la Nation à l'épreuve du Baccalauréat et du Brevet de l'enseignement moyen, session juin 2024, il m'est agréable de m'adresser à vous, cadettes et cadets de la Nation lauréats, pour vous transmettre les félicitations de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui vous exhorte à réaliser davantage de succès et à exceller dans votre parcours scolaire et professionnel", a indiqué le chef d'Etat-major de l'ANP.

"Je tiens, à mon tour, à vous présenter, ainsi qu'à tous vos camarades, qui ont réussi à décrocher ces Brevets, mes félicitations les plus sincères pour cette réussite méritée, qui est le fruit des efforts et de la persévérance dont vous avez fait preuve tout au long de l'année scolaire", a-t-il mentionné.

Par la même occasion, le Général d'Armée a souligné que cette réussite était "le résultat naturel de l'approche globale et clairvoyante adoptée par le Haut Commandement en vue de développer les capacités de notre armée". Il a également fait mention des cadettes qui, à l'instar des années précédentes, ont obtenu un taux de réussite de 100%.

"Cette réussite est le résultat naturel de l'approche globale et clairvoyante que nous avons adoptée dans l'objectif de développer les capacités de l'Armée nationale populaire, et qui s'articule autour d'axes majeurs, notamment la formation dans tous ses paliers. Nous considérons, en effet, que le potentiel humain qualifié est un investissement gagnant à même de faire aboutir le processus de modernisation et de développement de l'ANP et d'élever sa disponibilité aux niveaux escomptés", a-t-il souligné.

A cette occasion, "je tiens à exprimer ma fierté aux cadettes qui, à l'instar des années précédentes, ont obtenu un taux de réussite de 100%, faisant ainsi montre d'une volonté et d'une ambition inébranlables pour atteindre cette réussite qui leur permettra, sans doute, d'entamer un parcours professionnel brillant et d'intégrer tous les domaines du métier des armes. Cette réussite est le reflet des démarches soutenues que nous avons entreprises, visant à encourager le personnel féminin à occuper la place qu'il mérite à tous les niveaux et dans tous les domaines, à travers sa mise à contribution dans l'effort global de développement de l'ensemble des composantes de nos Forces armées", a encore ajouté le Général d'Armée Saïd Chanegriha.A l'issue, les lauréats et quelques professeurs ont été honorés.

A la fin de la cérémonie, l'occasion a été donnée à un Cadet et une Cadette pour prononcer deux allocutions au nom de leurs camarades avant que Monsieur le Général d'Armée ne prenne une photo souvenir avec les Cadets honorés, conclut le communiqué du MDN.