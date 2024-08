L'étude technique d'un projet de ligne ferroviaire reliant les trois accès de la wilaya d'El-Oued sur 355 km fait l'objet d'actualisation par l'Agence nationale des études et suivi de réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), a-t-on appris samedi des services de la wilaya.

Devant relier les accès Nord, Ouest et Est de la wilaya, cette étude s'inscrit dans le cadre de l'ambitieux plan stratégique des pouvoirs publics visant à raccorder les régions du Sud au réseau ferroviaire national, à l'effet d'impulser la dynamique économique nationale, notamment à travers le transport de marchandises et produits des diverses entités agricoles et industrielles

établies dans la région, a-t-on précisé lors d'une réunion présidée par le wali, Said Akhrouf, en présence des représentants de l'ANESRIF.

Le chef de l'exécutif de wilaya a mis l'accent, à ce titre, sur la finalisation dans les meilleurs délais de l'actualisation de cette étude pour la transmettre aux instances de tutelle afin de dégager l'enveloppe nécessaire au lancement des travaux de sa concrétisation.

Il a valorisé l'impact de ce projet capital pour le développement des transports de personnes et de marchandises, en plus de sa contribution à la réduction des accidents de la circulation routière et la préservation de la qualité et la durabilité des routes.

Faisant le point sur ce projet prometteur, le représentant de l'ANESRIF a expliqué que cette opération devrait relier par voies ferroviaires la wilaya depuis son entrée Nord à la commune de Still (wilaya d'El-Meghaïer), via les communes d'El-Hamraya, Reguiba et Guemmar sur un linéaire de 142 km.

Depuis son accès Ouest, le projet reliera sur 108 km la wilaya d'El-Oued à celle de Touggourt via les communes de Miyeh-Ouensa, Oued El-Allenda et El-Oued, tandis qu'elle reliera depuis son accès Est la wilaya de Tébessa (Djebel El-Onk) sur 105 km.

Les trois axes ferroviaires se rencontrent près de la zone industrielle de Kouinine, à sept (7) km de la ville d'El-Oued, selon les explications fournies.