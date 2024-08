Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) a publié son rapport sur le développement social et humain en Algérie 2019-2023, dans lequel il a passé en revue les progrès réalisés au cours de cette période et les défis qui doivent être relevés dans ce domaine.

Selon ce rapport, dont l'APS a obtenu une copie, "ces dernières années, les pouvoirs publics ont déployé des mesures multiples face aux défis démographiques, économiques et sociétaux importants", notant que ces mesures ont permis des "avancées remarquables" dans la lutte contre la fragilité financière des familles, la préservation du pouvoir d'achat, la facilitation de l'inclusion économique, notamment des jeunes et des femmes, le renforcement de la participation à la création de richesse et la garantie de l'accès aux services de base.

Le CNESE, dans son rapport, a suivi et évalué différents indicateurs de développement, sur la base de données "précises", pour poser "les jalons d'une réflexion critique et constructive sur les politiques sociales menées en Algérie ces dernières années, dans le but de nourrir un débat éclairé sur les voies à suivre pour bâtir une société plus prospère, plus solidaire et plus respectueuse des droits humains".

Le rapport comprend neuf volets: le contexte général, le renforcement des droits sociaux et la démocratie participative, la formation et l'éducation, la politique et le système de santé, l'équité territoriale et la lutte contre les vulnérabilités, la promotion de l'emploi et l'appui à la création d'activités, la sécurité sociale, la politique de logement ainsi que les enjeux liés au développement social.

Ainsi, le rapport souligne que la révision constitutionnelle de 2020 a renforcé le cadre juridique et institutionnel des droits de l'homme et a contribué à établir de nouveaux droits fondamentaux comme l'accès équitable aux services publics, le renforcement de la liberté d'association et le droit de pétition citoyenne.

Des instances de dialogue et de participation citoyenne ont également été créées ou activées - ajoute le rapport - "témoignant d'une volonté de renforcer l'ouverture démocratique", comme le CNESE avec sa nouvelle nomination, l'Observatoire national de la société civile et le Conseil supérieur de la jeunesse.

Sur le plan éducatif, le CNESE note "l'engagement soutenu" à développer le système éducatif de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en déployant d'importants efforts financiers avec une part "significative" du PIB réinvestie dans les secteurs de l'éducation et de la formation. L'objectif de l'accès universel à l'école obligatoire est sur le point d'être atteint, poursuit le document, et ce, grâce à l'augmentation des infrastructures scolaires et du nombre d'enseignants.

Cependant, malgré les améliorations aux niveaux primaire, moyen et secondaire, la problématique de la déperdition scolaire demeure "une préoccupation", selon le rapport.

Le secteur de l'enseignement supérieur connaît également des avancées grâce à un vaste réseau d'établissements couvrant l'ensemble du territoire national. L'entrepreneuriat estudiantin est également promu, tandis qu'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle est en cours d'élaboration, comprenant la mobilisation des universités.

De son côté, le secteur de l'enseignement et de la formation professionnels s'emploie à adapter ses programmes aux besoins effectifs du marché du travail, en renforçant les partenariats avec le monde économique et en intégrant l'entrepreneuriat dans les cursus proposés.

Dans le domaine social, le CNESE a relevé les mesures prises dans la lutte contre la précarité, la réduction des inégalités et le soutien aux catégories vulnérables. En plus de la revalorisation des salaires, pensions et allocations, des dispositifs spécifiques œuvrent à soutenir les personnes en situation de handicap, les familles démunies et l'autonomisation économique des femmes.

La mise en œuvre d'un plan de développement massif des zones désenclavées a également amélioré les conditions de vie des habitants en fournissant des services de base tels que l'électricité, le gaz, l'eau, l'assainissement, les routes, les écoles et les établissements de santé locaux, ajoute le même document.

Concernant le système de sécurité sociale, il a également connu des avancées en termes de couverture universelle, dépassant 77 % en 2023, après avoir incorporé de nouvelles catégories telles que les chômeurs, les auto-entrepreneurs et les artistes. Les prestations ont également été améliorées, tout en renforçant le maillage territorial avec 845 structures locales pour améliorer l'accès aux soins et aux droits.

Dans le secteur de la santé publique, cette période a été marquée par le renforcement des capacités, de la gouvernance et du déploiement de programmes prioritaires tels que la santé materno-infantile, la lutte contre les maladies chroniques et le cancer et la sécurité sanitaire.

Malgré les défis budgétaires et opérationnels, ces efforts ont conduit à des "progrès notables", comme en témoigne la baisse des taux de mortalité infantile et maternelle.

Par ailleurs, le rapport assure que la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat constitue l'un des principaux axes de développement en Algérie. Ainsi, d'importants moyens ont été alloués pour atteindre cet objectif, en restructurant les dispositifs publics d'insertion et en instituant une allocation chômage qui a permis l'intégration et l'orientation d'environ 320.000 bénéficiaires vers le marché du travail.

En parallèle, un écosystème entrepreneurial favorable aux startups et à l'économie de la connaissance (accréditation, financement, incubateurs d'entreprises) a été développé, selon le même document.

Ces efforts déployés dans divers domaines - selon le rapport - ont abouti à des résultats tangibles, puisque l'Algérie a été classée parmi les pays à haut développement humain, selon les rapports du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui ont montré la progression de l'Algérie dans la région du Maghreb en termes de développement humain.