Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base Lakhdar Rakhroukh a indiqué, jeudi à Oran, que le volume des investissements dans les infrastructures maritimes dépassera les 10 milliards de dollars en l'espace de dix ans.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa supervision de la mise en œuvre du premier tronçon de la route reliant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest, s'étendant sur une distance de plus de 8 km, M. Rakhroukh a souligné que "le volume des investissements dans les infrastructures maritimes dépassera les 10 milliards de dollars d'ici dix ans", ce qui a nécessité la création d'un groupe de travaux maritimes, pour mettre en œuvre ces projets qui auront un impact significatif sur l'économie nationale.

Pour rappel, le Conseil des participations de l'Etat, lors de sa 187ème session, dont les travaux ont été présidés par le Premier Ministre, M. Nadir Larbaoui, a approuvé, lundi dernier, le projet de création d'un "Groupe de Travaux Maritimes - GTM ", pour mettre en œuvre les investissements, dont le lancement est prévu dans le domaine du développement des installations et infrastructures maritimes.

Ce groupe, qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la vision stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relative au renforcement des capacités nationales de réalisation et d'ingénierie dans divers domaines, sera un outil efficace pour la mise en œuvre des investissements prévus lancés dans le domaine du développement des installations et des infrastructures maritimes, qui accompagnera la dynamique prévalant dans l'économie nationale, notamment dans son aspect lié à la promotion des exportations hors hydrocarbures, selon un communiqué publié par les services du Premier ministre à l'issue de cette séance.

Concernant les travaux ferroviaires, M. Rakhroukh a souligné que " 6.000 km de réseau ferroviaire a été réalisé au niveau national et nous aspirons atteindre 15.000 km dans le cadre de l'approche économique du Président de la République et en exécution de ses orientations visant la restructuration et le développement du secteur public dans le domaine de l'étude et de réalisation des infrastructures ferroviaires".

Le ministre a ajouté que "compte tenu de l'ampleur des grands projets structurants décidés par Monsieur le Président pour le raccordement du réseau ferroviaire national sur l'ensemble du territoire national, il a été décidé, fin juillet dernier, la création du groupe public de construction ferroviaire GPCF".

Ce groupe public, spécialisé dans l'ingénierie et la construction dans le domaine ferroviaire, lui permettra d'entreprendre de grands projets structurants dans le cadre du raccordement au réseau ferroviaire national sur l'ensemble du territoire national, à travers son intensification et son expansion, qui nécessitent une mobilisation globale des capacités et moyens, notamment d'ingénierie, des entreprises publiques spécialisées dans le même domaine, selon le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base.

Ce groupe permettra, en outre, de renforcer la place des entreprises nationales sur le plan national, à travers la concrétisation du programme de développement du réseau ferroviaire et

aussi sur le plan territorial en augmentant ses capacités opérationnelles et la concurrence devant les sociétés mondiales, lui permettant l'accès aux projets en dehors du pays, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, M. Rakhroukh a souligné que son département ministériel aspire, à l'avenir, à relier toutes les mines actuellement en phase d'étude au réseau ferroviaire, à l'instar du projet de raccordement de Ghara Djebilet au réseau ferroviaire, qui est en cours de réalisation à un stade avancé, " avec des délais réduits pour être livré d'ici fin 2025".

A l'occasion de sa visite dans la wilaya d'Oran, le ministre a également supervisé la pose de la première pierre pour la réalisation d'une trémie au niveau du périphérique de la "pépinière", dans la commune de Bir El Djir, où il a souligné la nécessité de réduire les délais à moins de dix mois, le projet étant livré au plus tard fin mai ou début juin 2025.

Le projet comprend la construction d'une voie express sur une distance de 600 mètres, dont 70 mètres en souterrain, pour un coût financier estimé à 1,7 milliard de dinars.