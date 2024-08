Le groupe Sonatrach a annoncé dans un communiqué la reprise des activités pétrolières au Niger et ce, suite à des réunions à Niamey avec la société nigérienne de pétrole (Sonidep S.A).

Lors d'une visite d'une délégation conduite par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab au Niger, des réunions ministérielles incluant les managers de Sonatrach et Sonidep S.A ont été tenues, à l'issue desquelles, il a été décidé la reprise des travaux par "Sipex", filiale de Sonatrach, sur le bloc "Kafra", avec un planning de réalisation convenu d'un commun accord, fait savoir la même source.

Il a été également convenu qu'un suivi mensuel de l'avancement du projet "Kafra", soit mis en place, à travers un comité mixte de suivi, à l'effet de s'assurer de la mise en oeuvre effective des travaux".

Des axes de coopération entre Sonatrach et Sonidep S.A ont également été identifiés notamment dans le domaine de la formation et du développement des compétences, ainsi que les perspectives de relance de projets d'envergures, à l'instar du projet de pipeline transsaharien TSGP, selon le communiqué.

"Cette rencontre constitue une opportunité précieuse pour les parties en vue de renforcer leur relation bilatérale et de favoriser le développement durable de l'industrie pétrolière et gazière, à l'échelle régionale tout en oeuvrant ensemble vers des objectifs communs", conclut le document.

Pour rappel, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a effectué une visite de travail les 6 et 7 août au Niger, accompagné du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi et des cadres du ministère et du groupe public.