Le périnée est un partie du corps souvent méconnue des femmes elles-mêmes, jusqu'à l'accouchement... Pourtant, il joue un rôle clé... Affaibli ou distendu, on peut avoir de vrais soucis. Il est don important de le renforcer et de l'entretenir, quel que soit son âge.

Périnée : c'est où et ça sert à quoi?

Constitué d'un ensemble de muscles et de ligaments qui soutiennent la vessie, le vagin et le rectum, le périnée forme un hamac entre le devant du pubis et le coccyx à la base de la colonne vertébrale.

Il sert à prévenir les fuites urinaires. Lorsqu'il perd de son tonus, il devient difficile à contracter et à verrouiller, laissant échapper quelques gouttes d'urine lors d'un éclat de rire, d'un effort, d'une quinte de toux... Sans traitement, les fuites vont devenir plus importantes et plus fréquentes.

Il peut renforcer le plaisir sexuel. Les rapports sexuels le font travailler et se tonifier. Et plus il est dynamique, meilleures sont les sensations et la qualité de l'orgasme pour les deux partenaires. Les contractions autour du sexe masculin peuvent aussi être un jeu érotique très bénéfique.

Il permet de lutter contre la descente d'organes. Un périnée raplapla ne maintient plus correctement les organes internes. Certains (vessie, col de l'utérus...) peuvent donc descendre dans le vagin sous l'effet de la pesanteur. Ces prolapsus nécessitent alors une intervention chirurgicale pour "rattacher" les organes internes.

"En moyenne, l'âge des femmes que nous opérons d'un prolapsus est de 55 ans, confie le Pr François Haab, urologue. Et lorsqu'on a été opérée une fois, on a plus de risques de l'être à nouveau."

Il prévient certaines douleurs lombaires. Lorsque le périnée se relâche, les organes internes commencent à amorcer leur descente. Tous les ligaments, semblables à des haubans (cordages) qui soutiennent les viscères, sont mis en tension. Ils sont accrochés très haut dans le bas du dos, ce qui provoque douleurs lombaires, sensations de pesanteur.

Il aide à garder un ventre plat. On le sait moins, mais bien contracter son périnée permet aussi de renforcer sa sangle abdominale et de faire travailler son muscle transverse. A condition de ne pas bloquer sa respiration et d'expirer sur l'effort, ce qui fait monter le diaphragme et soulage la pression qui s'exerce sur le périnée.

Périnée : il n'a pas que des amis

La constipation chronique. Si vous devez "pousser" chaque fois que vous allez à la selle, vous étirez les ligaments qui soutiennent le périnée. Résultat, ils finissent par se distendre et jouent moins bien leur rôle. Ne laissez pas une constipation s'installer, parlez-en avec votre médecin, il vous prescrira un traitement adapté pour rétablir un transit régulier.

Le port d'objets lourds sans précaution. Contractez d'abord votre périnée et ensuite seulement vos abdominaux, et jamais l'inverse.

Le surpoids. Il existe une forte corrélation entre fuites urinaires et prise de poids. Heureusement c'est réversible. Profitez des beaux jours pour manger plus léger et bouger davantage. Au besoin, faites-vous aider par une diététicienne.

Le tabac. Une fumeuse tousse davantage et plus fort, ce qui exerce à chaque fois une pression sur le périnée. En plus, le tabac modifie le collagène des tissus et le rend plus fragile, favorisant aussi le relâchement du périnée.

Certaines activités physiques. Pas question d'interdire le sport, mais apprenez à respirer et notamment à expirer sur l'effort tout en verrouillant (contractant) votre périnée. Privilégiez la marche, le vélo, la natation ou les cours de Pilates (on fait le mouvement en rentrant le ventre sur une expiration). Evitez les activités qui provoquent des à-coups ou exercent des pressions importantes sur votre périnée comme le tennis, le jogging, la danse...

Le manque d'oestrogènes

La ménopause s'accompagne d'une carence en hormones féminines qui provoque une modification des tissus génitaux et urinaires, favorisant la survenue d'incontinence. Si vous ne prenez pas de traitement hormonal de la ménopause, il est possible d'entretenir régulièrement votre périnée avec un traitement local (ovules d'œstrogènes). A voir avec votre médecin, car ce traitement est prescrit sur ordonnance. Les tissus seront plus résistants et cela facilitera le travail de rééducation si besoin.

Périnée: il faut le faire travailler

On n'attends pas d'avoir le périnée relâché pour s'en préoccuper. Comme ses muscles ne travaillent pas seuls, il faut apprendre à les solliciter et il vaut mieux se faire aider. "Il est préférable de commencer par quelques séances de rééducation chez un professionnel (kiné ou sage-femme)", conseille François Haab.

Chez le kiné. Au cours de ces séances, vous apprendrez à reconnaître les moments où vous exercez une pression sur votre périnée et à les supprimer, puis à contracter le périnée en faisant travailler les muscles un par un. "En trois séances, on obtient déjà un doublement de la force de contraction", assure Sandrine Galliac Alanbari, kinésithérapeute spécialisée en périnéologie, et auteure de » Rééducation périnéale féminine mode d'emploi » et » Au bonheur du ventre » (éd. Robert Jauze). Ensuite, à vous de continuer à entretenir votre périnée à domicile.

A la maison. Chaque jour, contractez votre périnée pendant six secondes, tout en continuant de respirer. Cinq fois de suite, en augmentant progressivement le temps de contraction jusqu'à 12 secondes.

- Vous pouvez aussi le contracter régulièrement dans la journée en montant les marches, en soulevant un paquet, en attendant le bus, en buvant votre café, au téléphone...

- Si vous êtes une adepte de la Wii, sachez qu'il existe des exercices de travail postural. Ils permettent de tonifier le périnée en travaillant son équilibre, avec des cerceaux par exemple.

- Les boules de geischa, classées comme dispositif médical et aux normes CE, peuvent être bénéfiques. Ces deux boules, reliées entrent elles et lestées d'un poids, induisent une contraction périnéale non volontaire, une fois introduites dans le vagin. Mais ne les gardez pas plus d'un quart d'heure par jour, et seulement de temps en temps : elles risquent de provoquer une hypertonie du périnée, et donc des difficultés à le contracter.

- Un kit pour faire sa rééducation périnéale. Ce dispositif médical (Péritop, Ophrys medical), qui s'achète sans ordonnance, aide à entretenir son périnée. On introduit l'ogive (en commençant par la moins lourde) comme un tampon hygiénique, dans le vagin. Allongée sur le dos en position gynécologique, on mobilise son périnée par des contractions courtes, qui doivent entraîner un mouvement de la tige vers le bas. Mieux vaut se faire conseiller par un kiné au départ.

Périnée : les hommes aussi en ont un !

S'ils ont aussi un périnée, les hommes n'ont pas de problème de descente d'organes pour des raisons évidentes d'anatomie. Et ils ne connaissent pas l'incontinence urinaire d'effort, sauf quelquefois après une prostatectomie totale (ablation de la prostate). "Le taux d'incontinence urinaire est variable, moins de 10% souffrant d'une incontinence irréversible deux ans après cette intervention", note Ghislaine Philippe (auteure de "Rééducation périnéale masculine mode d'emploi", éd. Robert Jauze). Pourquoi ? La suture entre l'urètre et la vessie est plus ou moins rigide et empêche parfois l'urètre de se fermer correctement. "Il faut alors consulter, souligne le Pr Haab, car il existe des solutions telles que la pose de bandelettes sous-urétrales ou d'un sphincter artificiel qui s'effectue dans la journée à l'hôpital."