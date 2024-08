La descente d'un organe, ou prolapsus, se produit lorsque le soutien musculaire périnéal s'affaisse. La vessie, le rectum ou, le plus souvent, l'utérus peuvent alors "descendre", formant une boule plus ou moins gênante. Les solutions selon les cas, avec le Pr Michel Cosson, chirurgien gynécologue au CHRU de Lille. Si on souffre de constipation fréquente, il faut commencer par la traiter sérieusement. Perdre du poids peut aider.

En période de ménopause, on propose d'améliorer la souplesse des organes génitaux par un traitement hormonal local (ovules vaginaux) et des séances de rééducation périnéale en cas d'incontinence associée. Des séances de laser au niveau du vagin sont également possibles, mais le recul est encore faible. Il existe enfin des solutions mécaniques : utiliser un pessaire, sorte de cube (muni d'une ficelle) que la femme introduit dans son vagin le matin et retire le soir. Ou des anneaux vaginaux, qui fonctionnent selon le même principe, posés par le médecin et changés régulièrement.

QUAND EST-IL JUSTIFIÉ DE SE FAIRE OPÉRER ?

L'opération d'un prolapsus n'est jamais indispensable. On a donc toujours le temps de réfléchir quand le spécialiste commence à la proposer. Il interviendra quand la gêne deviendra insupportable. On peut avoir un prolapsus important et s'adapter pas trop mal, ou être très gênée par une descente d'utérus encore discrète.

Objectif de l'intervention : retrouver une meilleure qualité de vie sans sentir de lourdeur dans le bas du ventre, uriner et évacuer les selles sans problème, bénéficier à nouveau d'un bon confort sexuel.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES POSSIBLES ?

Tout dépend du stade du prolapsus, de l'organe concerné et de l'âge de la femme. Avant, les chirurgiens réalisaient des opérations complexes (colposuspensions) dont les résultats étaient variables, avec des risques de complication plus importants que la solution préférée aujourd'hui : l'organe descendu est repositionné à l'aide d'un petit filet (prothèse) fixé par des fils sur des ligaments très solides.

Il se forme ensuite autour un nouveau tissu de soutien. Le geste est réalisé par voie vaginale ou par cœliochirurgie abdominale. Des techniques de suspension par voie vaginale, sans prothèse, peuvent aussi être proposées chez les plus âgées.

LES PROTHÈSES N'ONT-ELLES PAS POSÉ DES PROBLÈMES ?

Il y a eu des problèmes, dont certains très sérieux, avec les premiers modèles posés dans les années 2000. Des plaintes, notamment aux États-Unis, ont conduit au retrait des prothèses Prolift.

Depuis, ces dispositifs ont évolué en taille, en forme et en poids. Celles posées aujourd'huisont deux fois plus légères. Et s'il y avait une soixantaine de modèles il y a dix ans, les chirurgiens n'en utilisent plus que cinq ou six. Preuve que du ménage a été fait. Les techniques aussi se sont affinées. Car si la qualité du matériel est importante, celle du geste l'est également. Dans de bonnes mains, le taux de complication ne dépasse pas 5 %. Il est donc conseillé de s'adresser à un chirurgien qui a l'habitude de ces interventions.