Pas moins de 149 agents paramédicaux ont été affectés à des établissements sanitaires publics de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris auprès du directeur local de la santé, Okbi Mohamed Zine-Eddine. Ces affectations concernent 77 infirmiers de santé publique, 27 manipulateurs d'appareils d'imagerie médicale, 22 assistants sociaux, 15 sage femmes, 3 spécialistes en préservation de la santé publique, 3 préparateurs en pharmacie et deux diététiciens, a précisé M. Okbi.

Ces paramédicaux, a ajouté le même responsable, travailleront ainsi dans les hôpitaux "Ahmed Benbella" et "Ali Boussehaba" de la ville de Khenchela, "Hihi Abdelmadjid" de Kaïs, "Houari Boumediene" de Bouhmama, "Chadli Bendjedid" de Chechar, "Mohamed Boudiaf" d'Ouled Rechache, l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de santé mère et enfant "Salhi Belkacem" de la ville de Khenchela, ainsi qu'aux établissements publics de santé de proximité des villes de Khenchela, de Yabous, de Djellal, d'El Mehmel et de Kaïs. Depuis 2023, pas moins de 356 paramédicaux, dont des aides-soignants, des assistants dentistes, des puériculteurs, des infirmiers de santé publique, des sage femmes et des agents médicaux en anesthésie et réanimation ont été affectés aux divers établissements de santé de la wilaya de Khenchela, a rappelé M. Okbi.