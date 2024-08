Le secteur de la santé de Tipasa a été renforcé par la sortie de deux promotions de paramédicaux à l'Institut de formation paramédicale Belkacem-Hellal de Hadjout, et une cérémonie a été organisée en l'honneur des diplômés pour la clôture de l’année de formation 2023/2024.

Les promotions sortantes englobent 147 agents paramédicaux, dont 95 infirmières de santé publique et 52 spécialistes en radiologie, ayant obtenu leurs diplômes après une période de formation théorique et pratique dans cet institut inauguré en 2020, a indiqué le directeur de la santé, Ouabbas Said, dans son allocution à cette cérémonie supervisée par le wali Aboubakr Seddik Boucetta. Depuis son ouverture, l'institut paramédical de Hadjout "a contribué au renforcement des 12 établissements hospitaliers de Tipasa en ressources humaines. En outre, son entrée en exploitation a permis aux élèves de la région de se former sur place, leur évitant ainsi le déplacement vers d'autres wilayas pour bénéficier d’une formation dans le domaine", a-t-il ajouté.

L'institut qui traduit les efforts de l'Etat visant à renforcer le secteur de la santé en ressource humaine qualifiée, est doté d'une capacité d’accueil de 500 places pédagogiques et compte quatre (4) annexes à Nador, Koléa, Cherchell et Damous, a précisé le directeur.

Par ailleurs, 372 étudiants poursuivent actuellement leur formation à l'Institut paramédical Belkacem-Hellal, dont 181 sages-femmes de santé publique, 139 infirmiers de santé publique et 61 spécialistes en radiologie médicale, en perspective de la prochaine année, a fait savoir le même responsable.

M. Ouabbas a fait part, en outre, de la sortie durant ces quatre (4) dernières années, de 240 paramédicaux dans différentes spécialités, dont des infirmiers de santé publique et des spécialistes en radiologie. Les efforts des pouvoirs publics se poursuivent pour l’élargissement de la carte de formation et le développement du système de formation médicale pour une meilleure couverture sanitaire, a-t-il dit.

A noter le renforcement, ces trois dernières années, du secteur national de la santé, par l'ouverture de 17 instituts de formation paramédicale, à travers le pays, qui traduisent la volonté des autorités supérieures de développer le système de formation en matière de prise en charge médicale et son rapprochement des citoyens, a souligné M. Ouabbas.