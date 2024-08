Le CR Belouizdad a clôturé "avec succès" un stage de 15 jours effectué en Turquie, en vue de la prochaine saison de Ligue 1 Mobilis de football 2024-2025, a indiqué le club algérois vendredi dans un communiqué.

" Le stage effectué par le CRB a été une totale réussite, les joueurs se sont montrés prêts sur tous les niveaux, il n'y a eu aucune blessure à déplorer", a écrit le Chabab sur sa page officielle Facebook.

Au cours de leur stage, les "Rouge et Blanc" ont disputé trois matchs amicaux : face au club iranien de Mes Refsanjan FC (0-0), le SC Dibba Al-Hisn des Emirats arabes unis (1-0), et la formation bahreïnienne Al-Ahli Manama (4-2).

" L'équipe a joué des matchs amicaux d'un bon niveau, chose qui lui a permis de préparer les prochaines échéances dans les meilleures conditions", ajoute la même source.

La délégation du CRB a regagné le pays ce vendredi à 3h30 du matin. Le staff technique a accordé aux joueurs deux jours de repos, avant la reprise des entraînements dimanche.

Le détenteur de la Coupe d'Algérie 2024 a confié la barre technique au Français Corentin Martins, passé la saison dernière sur le banc du Paradou AC. L'ancien joueur de l'AJ Auxerre, succède au Brésilien Marcos Paqueta, ce dernier n'a pas voulu prolonger son contrat pour une saison supplémentaire. En matière de recrutement, le CRB a assuré jusque-là les services de neuf nouvelles recrues : les gardiens de but Farid Châal (ex-d'Al-Najma SC/ Div.2 saoudienne) et Mustapha Zeghba (ex-Damac FC/ Div.1 saoudienne), le défenseur Badreddine Souyad (ex-JS Kabylie), le milieu de terrain camerounais Jacques Mbé (ex-ES Sahel/ Div.1 tunisienne), l'attaquant Oussama Daïbeche (ex-ES Mostaganem), l'ailier droit Hedy Chaâbi (ex-Royal Francs Borains/ Di.2 belge), le milieu de terrain ivoirien Arafat Doumbia (SO Armée/ Div.1 ivoirienne), et les attaquants sud-africain Mayo Khanyisa (ex-Cape Town City/ Div.1 sud-africaine) et Arezki Hamroune (ex-Pharco FC/ Egypte).

Le CRB débutera la nouvelle saison en affrontant en déplacement l'AC Léopards du Congo, le dimanche 18 août au stade Alphonse Massamba-Debat à Brazzaville (14h30), dans le cadre du 1er tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d'Afrique.

Après quatre titres de rang, le CRB a cédé sa couronne de champion d'Algérie au MC Alger, bouclant l'exercice précédent du championnat de Ligue 1 à la 2e place avec 53 points, derrière le "Doyen", sacré champion pour la 8e fois de son histoire (65 pts).

Néanmoins, le Chabab a réussi à décroché le trophée de la Coupe d'Algérie 2024 aux dépens du MCA (1-0), lors de la finale jouée au stade du 5 juillet.

Le Paradou AC et Al-Dhafra FC (EAU) se neutralisent (1-1)

Le Paradou AC et Al-Dhafra FC (Div.2/ Emirats arabes unis) se sont neutralisés 1-1 (mi-temps : 0-0), en match amical préparatoire disputé à Maribor (Slovénie), dans le cadre du stage qu'effectue le club algérois en vue de la nouvelle saison 2024-2025.

L'unique but du PAC a été inscrit par sa nouvelle recrue estivale Nassim Yettou. Ce premier test disputé en Slovénie est venu conclure une semaine de travail. Les "Académiciens" devront disputer d'autres matchs amicaux avant de regagner le pays dans moins de deux semaines.

Ce stage en Slovénie intervient après un premier stage effectué à Alger sous la houlette du nouvel entraîneur le Tunisien Radhi Jaïdi, qui a succédé au Français, Corentin Martins, parti rejoindre le CR Belouizdad.

En matière de recrutement, le PAC s'est contenté jusque-là de trois nouvelles recrues : le gardien de but Abdelkader Morceli (ex-MC El-Bayadh), le milieu de terrain Nassim Yettou (ex-ES Sétif), et l'attaquant Mohamed Kosaï Djeïdjaâ (ex-NC Magra).

En revanche, le PAC a accordé un bon de sortie au milieu offensif Yacine Titraoui, qui s'est engagé pour un contrat de 3 saisons (+ une saison en option), avec le club belge du Sporting Charleroi, alors que le défenseur Mohamed Réda Hamidi a rejoint JS Kabylie.

Pour rappel, le PAC a bouclé la saison 2023-2024 à la sixième place en compagnie de la JS Kabylie, avec 42 points chacun, loin derrière le MC Alger (65 pts), sacré champion d'Algérie pour la 8e fois de son histoire.

Le NC Magra à pied d'œuvre à Bordj Bour Arreridj

Le NC Magra, pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football, a entamé jeudi un stage bloqué de dix jours à Bordj Bou Arreridj, en vue de la nouvelle saison 2024-2025, qui débutera le week-end des 13-14 septembre prochain, a indiqué le "Nedjm" dans un communiqué. Les joueurs du président Azzedine Bennacer ont élu domicile à l'hôtel Tergui Palace, précise la même source. La direction du NCM n'a pas encore dévoilé le staff technique qui dirigera l'équipe, ni encore moins les nouvelles recrues estivales qui ont rejoint le club durant cette intersaison.

Les coéquipiers du buteur maison Hamza Demmane (11 buts inscrits la saison dernière, NDLR), ont bouclé le précédent exercice 2023-2024 à la 11e place au classement final, en compagnie du MC El-Bayadh, avec 38 points chacun, à six longueurs du premier relégable l'ES Ben Aknoun. Les "Bleu et Blanc" entameront la nouvelle saison en déplacement face au nouveau promu l'Olympique Akbou. Le NCM recevra l'USM Alger lors de la 2e journée à huis clos, en raison de la sanction infligée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) au terme de la saison dernière, assortie d'une amende de 800.000 dinars.

La JS Saoura en stage à Alger

La JS Saoura, pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football, a rallié Alger jeudi pour entamer sa deuxième phase de préparation en vue de la prochaine saison 2024-2025, a indiqué le club de Béchar dans un communiqué.

Les joueurs du nouvel entraîneur Si Tahar Chérif El-Ouezzani, engagé en remplacement de Fouad Bouali, ont entamé les préparatifs en effectuant un premier stage d'une semaine à Béchar. La JSS bouclera son cycle préparatoire en effectuant un stage précompétitif à l'étranger probablement en Tunisie, aux cours duquel les "Jaune et Vert" disputeront une série de matchs amicaux.

En matière de recrutement, la JSS a engagé dix nouvelles recrues, à l'image du gardien de but Zakaria Haouli (ex-CR Témouchent), des défenseurs Lyes Hadouche (ex-ES Ben Aknoun) et Azzedine Berriah (MC El-Bayadh), du milieu de terrain Yacine Medane (ex- US Biskra), et des attaquants Oussama Bentaleb (ex-JS Guir Abadla) et Kamel Belmiloud (ex-MC El-Bayadh).

Par ailleurs, la direction du club bécharois a décidé de se passer des services de cinq joueurs : Benali Ben Omar, Aymen Mouyat, Amine Benmiloud, Al-Cheikh Amiour, et Abdelhak Abdelhafid, en attendant d'autres éléments.

Après la démission du président Hamlili Mamoune, l'Entreprise nationale algérienne du forage (ENAFOR), actionnaire majoritaire du club, a installé un bureau dirigeant provisoire, composé de Mohamed Djebbar et Mourad Bellakhdar, qui aura à gérer le club pendant 60 jours, en attendant la désignation d'un nouveau président.

La JSS a bouclé la saison 2023-2024 à la 9e place avec 40 points, à neuf points des places africaines. La formation phare de Béchar entamera la nouvelle saison en déplacement face au MC Oran.