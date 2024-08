Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a reçu, jeudi, l'ambassadeur de la Libye en Algérie, à la demande de ce dernier, indique un communiqué du ministère.

"M. Abderrachid Tabi, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a reçu ce jour, jeudi 8 août 2024 au siège du ministère de la Justice, son Excellence M. Saleh Hemma Mohamed Bagda, ambassadeur de l'Etat de Libye en Algérie, à la demande de ce dernier", a précisé la même source.

"Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue l'état des relations de coopération bilatérale entre l'Algérie et la Libye dans les différents domaines, et d'examiner les moyens de les renforcer notamment dans les domaines juridique et institutionnel", lit-on dans le communiqué.