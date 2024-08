La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a présidé jeudi à Alger, la cérémonie d'installation officielle de la société chargée de la réalisation du projet du "Palais de la Culture et du Divertissement" à Baraki (Alger), en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, M. Li Jian et du wali délégué de Baraki, Abdelouahab Bertima, et ce dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Chine, indique un communiqué du ministère. Lors de cette cérémonie à laquelle ont assisté des membres des deux chambres du Parlement et des représentants de plusieurs organismes ainsi que de la société de réalisation chinoise, Mme Mouloudji s'est félicitée de la signature et de la remise du procès-verbal d'installation de la société de réalisation du projet du "Palais de la Culture et du Divertissement" de Baraki.

"Cette société a été désignée par les autorités de Chine, pays ami avec lequel nous entretenons des relations solides qui remontent à la glorieuse guerre de libération" a rappelé la ministre qui a ajouté que ces relations ont été renforcées après l'indépendance, notamment à la faveur de la déclaration du partenariat stratégique global et l'adoption du plan quinquennal de coopération stratégique globale visant à dynamiser les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans différents domaines".

Mme Mouloudji a rappelé que la visite en Chine du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, du 17 au 21 juillet 2023, a été couronnée par la signature de 19 accords et mémorandums d'entente dans divers domaines".

"La culture est l'un des domaines vitaux de la coopération entre l'Algérie et la Chine, à travers l'organisation de plusieurs activités culturelles et artistiques conjointes", a-t-elle dit, relevant que le projet du "Palais de la Culture et du Divertissement" qui est le deuxième don de la Chine pour l'Algérie, après celui de l'Opéra d'Alger, "vient démontrer la profondeur et la solidité de cette relation privilégiée et de l'amitié sincère liant les peuples et les dirigeants des deux pays".

La ministre a félicité les représentants des associations de la société civile activant dans le domaine culturel et de la jeunesse pour ce "grand acquis" ainsi que tous les jeunes et intellectuels algériens, appelant à "contribuer à dynamiser la vie culturelle de la ville, et à mieux exploiter cet édifice culturel important après sa réception tout en veillant à sa protection".

Mme Mouloudji a, par ailleurs, réitéré ses remerciements et ceux du Gouvernement algérien à l'ambassadeur chinois, et à travers lui, à la République populaire de Chine, pays frère, pour ce "don précieux".

Elle a également salué les efforts consentis par les autorités locales de la wilaya d'Alger et les cadres du ministère de la Culture et des Arts, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

S'étendant sur une superficie de près de 10 hectares, le "Palais de la Culture et du Divertissement" est un complexe qui abritera plusieurs structures dont une grande salle de lecture, des ateliers, des salles multimédias, une salle de cinéma, ainsi qu'une grande salle d'une capacité d'accueil de 450 personnes et trois salles d'exposition, en sus d'autres structures qui seront construites sur le terrain jouxtant le projet, tels qu'une maison de jeunes, des bureaux administratifs, une crèche pour les enfants, des salles techniques, des terrains de handball et de football, et une place dédiée aux activités de plein air.

Un accord a été conclu entre le ministère de la Culture et des Arts et le partenaire chinois pour utiliser des technologies modernes dans la construction, outre des techniques visant à améliorer l'efficacité énergétique et à faciliter l'accès des personnes aux besoins spécifiques.