Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a eu, mercredi, des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues des pays arabes et musulmans en marge de sa participation à la réunion ministérielle extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Djeddah (Arabie saoudite), indique un communiqué du ministère. M. Attaf s'est entretenu avec ses homologues de Jordanie, Ayman Safadi, du Pakistan, Ishaq Dar, de l'Iran, Ali Bagheri Kani, et de Somalie, Ahmed Moalim Fiqi. Ces rencontres ont permis d'examiner les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales, ainsi que "la préparation aux échéances relatives à la coopération entre l'Algérie et ces pays frères et amis".

Le ministre a longuement évoqué les développements de la cause palestinienne et les répercutions de la politique d'escalade imposée par l'entité sioniste dans la région du Moyen-Orient.

Il a réitéré "les positions constantes de l'Algérie et son engagement permanent au soutien de cette cause au niveau du Conseil de sécurité onusien, ainsi que dans les fora régionaux et internationaux", note le communiqué du ministère.