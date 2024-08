La direction de la campagne électorale du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune,

a annoncé, jeudi dans un communiqué, avoir procédé à l'installation de ses structures,

soulignant qu'aucune accréditation officielle n'a été émise à ce jour pour la désignation

des coordinateurs au niveau local ou à l'étranger.

"La direction de la campagne électorale du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, informe qu'elle a procédé à l'installation de ses structures et affirme qu'aucune accréditation officielle n'a été émise à ce jour pour la désignation de coordinateurs au niveau local ou à l'étranger", lit-on dans le communiqué.

Ainsi, la direction "se démarque de tout acte ou activité imputée à la direction de la campagne électorale du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment les opérations de collecte de fonds à quelque titre que ce soit, au profit de la campagne électorale du candidat indépendant". Elle a souligné que "le candidat indépendant, Abdelmadjid Tebboune, s'est toujours engagé à bannir toute interférence entre l'argent et la politique, et veillera, dans le cadre de sa campagne électorale actuelle, au strict respect des textes de loi qui consacrent la séparation entre l'argent et la politique ainsi que le contrôle du financement des campagnes électorales, conformément à l'ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral", ajoute la même source. A cet effet, la direction de la campagne électorale du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, "invite toute personne ayant été induite en erreur ou victime de fraude à signaler et à déposer plainte devant les juridictions compétentes, tout en se réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires", conclut le communiqué.