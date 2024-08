La révolution de l'intelligence artificielle (IA) ne fera que creuser un fossé entre les pays à hauts revenus et les pays à faibles revenus, à moins qu'une action internationale coopérative ne soit entreprise, prévient un nouveau rapport conjoint de l'Organisation Mondiale du Travail (OIT) et le Bureau de l'Envoyé du Secrétaire général des Nations Unies pour la technologie, appelant à combler les écarts pour garantir un avenir équitable pour tous.

Intitulé "Mind the AI Divide: Shaping a Global Perspective on the Future of Work" (Attention au fossé de l'IA : une perspective globale sur l'avenir du travail), le rapport constate que l'IA est en train de révolutionner les industries du monde entier, offrant de formidables opportunités d'innovation et de productivité, selon un communiqué de l'OIT, soulignant qu'elle exacerbe également les inégalités économiques et sociales en raison des taux inégaux d'investissement, d'adoption et d'utilisation.

Cette "fracture de l'IA" émergente signifie que les pays à hauts revenus bénéficient de manière disproportionnée des avancées de l'IA, tandis que les pays à faibles et moyens revenus, en particulier en Afrique, "sont à la traîne".

C'est sur le lieu de travail que l'intelligence artificielle peut entraîner des gains de productivité et une amélioration des conditions de travail. Un accès inégal aux infrastructures, à la technologie, à une éducation de qualité et à la formation pourrait toutefois conduire à une adoption inégale de l'IA, ce qui, à son tour, aggraverait les inégalités au niveau mondial. Des partenariats mondiaux et des stratégies proactives pour soutenir les pays en développement, y compris l'accès à l'infrastructure numérique, la formation continue et le dialogue social, sont des conditions préalables nécessaires pour combler le fossé technologique et s'assurer que la révolution de l'IA ne laisse pas de côté des parties importantes de la population mondiale.

Chaque année, plus de 300 milliards de dollars sont dépensés dans le monde pour améliorer les capacités de calcul, mais ces investissements se concentrent principalement sur les pays à revenu élevé, ce qui crée une disparité dans l'accès aux infrastructures et le développement des compétences qui désavantage fortement les pays en développement et leurs jeunes pousses locales. Le rapport propose le renforcement de la coopération internationale, et des capacités nationales, outre la prise en compte de l'IA dans le monde du travail. Le document appelle également les décideurs politiques, les chefs d'entreprise et les organisations internationales à collaborer pour façonner un avenir équitable et inclusif basé sur l'IA.