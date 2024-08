Le Comité Intergouvernemental chargé d'élaborer une Convention internationale globale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles, présidé par l'ambassadeur algérienne Faouzia Mebarki, a adopté jeudi le texte de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, un succès qui a couronné trois années consécutives de négociations intenses avec l’ensemble des Etats membres.

Dès son élection en mai 2021, la présidence algérienne du Comité a entrepris des efforts inlassables pour rapprocher les points de vue divergents des Etats membres.

Le Comité intergouvernemental a tenu huit sessions consacrées aux négociations, alternées de consultations intensives menées par la diplomate algérienne et son équipe, non sans faire face à moult défis, avec les acteurs les plus influents dont les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne (UE), l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et d'autres Etats membres.

Les efforts de la diplomatie algérienne ont été couronnés par l'adoption du texte intégral de la Convention onusienne par consensus avec l'enregistrement de demandes de vote sur certains points, sans que cela n'empêche l'adoption du texte intégral à l'unanimité et sans vote, un résultat qui était bien en dessus des espérances compte tenu du caractère controversé de l'objet de l'accord et des complexités liées au contexte actuel de la situation internationale.

Immédiatement après l'adoption du texte de la Convention, les Etats participants ont salué le niveau de professionnalisme et d'impartialité qui a caractérisé le travail de la présidence algérienne du Comité dans la conduite de ce processus de négociation complexe. Les participants ont exprimé leur gratitude et estime à l'Ambassadeur Fouzia Mebarki, qui a su représenter la femme algérienne, et sa capacité à assumer des rôles de leaders, tout comme ils l'on remercié pour sa patience et sa capacité à écouter tous les points de vue sans exclusion et à proposer des formules consensuelles acceptables pour tous les membres. Cette réalisation vient s'ajouter aux nombreux succès que l'Algérie n'a cessé de remporter, notamment ces dernières années, au sein des différentes enceintes internationales, et reflète l'appréciation et l'estime dont jouit la diplomatie algérienne au sein de la communauté internationale sous la conduite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.