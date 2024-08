Le Festival de l'environnement et de la culture est revenu jeudi au village Arvi, commune d'Iflissen relevant de la Daïra de Tigzirt, (40 km au nord de Tizi-Ouzou), pour une 5e édition, avec de nouvelles initiatives dans les domaines écologique et culturel et de protection de l'environnement.

Cette manifestation est organisée par l'Association Gelahem Ecolo-Culture, en collaboration avec l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou et l'Assemblée populaire communale (APC) d'Ifflissen et le Comité de village Arvi.

Des dizaines de participants, auteurs, artisans, associations, entreprises de recyclage, venus des 38 villages des Ifflissen, des localités voisines et d'autres wilayas (Boumerdes, Alger, Constantine, Adrar, Bejaia et Bouira), se sont retrouvés à Arvi pour participer à cette célébration de la culture et de la conscience environnementale.

Les activités de cette nouvelle édition qui s’étalent sur deux jours (8 et 9 août), ont débuté, tout comme les précédentes éditions, au "village écolo" par une cérémonie de levée des couleurs nationales à la placette du village et la lecture de la Fatiha, à la mémoire des chouhada de la glorieuse guerre de libération, et en présence des autorités locales.

Les participants ont défilé dans le cadre de la "parade écolo", de la fontaine "Ikhmejan" qui avait été construite en 1968 et réaménagée en 2023 à l'occasion de la 4e édition, jusqu'au promontoire rocheux qui surplombe les Iflissen, des localités et hameaux de la daïra d'Azeffoun et celle de Makouda, mais aussi une partie de la ville de Dellys, wilaya de Boumerdès. Le site était une mosquée avant d'être transformée par l'armée coloniale française en un camp de torture.

Au cours de la parade, les présents ont sillonné les différents stands des exposants qui proposent une panoplie des produits de terroirs et d'artisanat, et des produits issus de recyclage. Les marcheurs ont procédé également à l'inauguration d'une stèle qui rappelle un épisode marquant de l'histoire de la région et qui portait le sabre de "Flissa", originaire du savoir faire des "Iflissen Lebhar".

Au programme aussi, selon les organisateurs, des conférences autour des thématiques environnementales et une cérémonie en l'honneur des lauréats du Baccalauréat et du BEM. En solidarité avec les Palestiniens de Ghaza, les galas et soirées musicales et théâtrales auxquelles étaient habitués les villageois et les invités, n'auront pas lieu.

Présent à la manifestation, le directeur de l'Environnement de la wilaya de Tizi Ouzou, Mbarek Ait Aoudia, a constaté une prise de conscience environnementale depuis la première édition. Il a relevé qu’"autrefois, les initiatives écologiques butaient sur l'opposition citoyenne et à présent ce sont les citoyens, eux-mêmes, qui en réclament".

A ce titre, il a fait savoir que sa direction s'attèle au dégel, d'ici la fin de l'année, du projet de réalisation d'un centre de tri. Ce projet couvrira, selon lui, "les 5 communes littorales de Tizi-Ouzou (Tigzirt, Iflissen, Mizrana, Aït Chafâa et Azeffoun) et résoudra 90% des problèmes liés à la gestion des déchets".

Et pour rester cohérent avec les valeurs du vivre ensemble, les organisateurs du festival mettent progressivement en place des actions en faveur du développement durable, a-t-il dit. Présent à l'événement, le Président de l'APC d'Ifflissen, Athmane Zaarir, a annoncé à ce titre, la mise en place d'un centre de tri de proximité et une aire de jeux au village, en attendant plus de moyens pour réhabiliter les fenils abandonnés en contrebas du village. Il s'agit de structures anciennes construites en pierre qui servaient de silos pour le foin récupéré après les battages des récoltes de blé et d'orge. Le village en compte des douzaines, selon ses habitants.