Des courts métrages sur la guerre de libération nationale seront projetés du 9 au 13 août courant à Médéa à la faveur de la manifestation "Cinéma en plein air" initiée par la direction de la culture et des arts, a-t-on appris jeudi auprès de cette structure. Mise sur pied dans le cadre du programme estivale 2024, "Cinéma en plein air" est une occasion pour les cinéphiles de découvrir des courts métrages réalisés par de jeunes cinéastes algériens qui ont rendu, chacun à sa façon, un hommage appuyé au combat du peuple algérien pour se libérer du joug colonial et le lourd tribut payé pour le recouvrement de l'indépendance de l'Algérie, a indiqué la directrice locale de la culture et des arts, Salima Gaoua.

A l'affiche de ces journées, "Le grand défi" (Et-tahadi El-Akbar), un court métrage réalisé par Walid Bouchebah, qui raconte le quotidien des Algériens durant la période coloniale et l'attitude des colons envers la population, à travers l'histoire de trois jeunes algériens qui voulaient se libérer du diktat des colons.

"Zahir Edhalam" (Rugissement des ténèbres) du réalisateur Ahmed Riad aborde la guerre de libération à travers le destin croisé de deux frères, l'un engagé dans la Révolution et l'autre au service de l'occupant.

Le court-métrage de fiction "Laâlam" (le drapeau) du cinéaste Ahmed Aggoune est une œuvre poétique qui invite le public à une immersion dans l'univers de deux enfants qui se retrouvent confronter à l'amère réalité du colonialisme mais refusent d'abdiquer même au prix de leur vie.

"Exécution", de Youcef Mahsas met en exergue la bravoure et la résistance des habitants d'un village algérien face à l'oppression du colonisateur français, incarnée par un officier sans scrupules qui va déverser toute sa haine sur la population civile et désarmée.

Les projections se déroulent en nocturne à l'esplanade de la bibliothèque principale publique de lecture, sise au centre-ville de Médéa, a précisé la même responsable.

Des films d'animation pour enfants seront projetés dans la journée dans le cadre de cette manifestation pour, à la fois, occuper de manière positive les longues journées d'été des habitants du chef-lieu de wilaya et diversifier le programme d'animation culturel et artistique élaboré pour la présente saison estivale, a-t-elle conclu.