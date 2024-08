De nouveaux équipements médicaux de pointe ont été affectés à l'établissement hospitalier de greffe d'organes et des tissus relevant du CHU Frantz Fanon de Blida, en vue d'améliorer la prise en charge des malades, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

Ces nouveaux équipements médicaux de dernière génération ont été destinés aux laboratoires d'analyses médicales et aux blocs opératoires, afin d'améliorer les conditions de travail des personnels médicaux ainsi que les prestations fournies aux patients issus de différentes wilayas du pays, principalement en matière de greffe rénale, a ajouté la même source.

Les services de la wilaya ont également souligné l'affectation d'ambulances médicalisées (équipées de moyens d'assistance et de soins d'urgence) au profit de nombreux établissements de santé de la wilaya, dont le CHU Frantz Fanon, l'hôpital Ibrahim Tirichine (Ex-Faubourg) et les polycliniques de la cité Deriouche à l'ouest de Blida, Larbaâ et Bouinane à l'Est, qui vont bientôt assurer des prestations en H24.

Pour rappel, le secteur de la santé à Blida, a été renforcé en juillet dernier par l'ouverture de nombre de nouveaux établissements sanitaires, notamment des salles de soins et des polycliniques dans les zones dépourvues de ce type de structures de santé de proximité.