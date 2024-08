Les participants à une rencontre de sensibilisation organisée jeudi, au siège de la wilaya de Mila, consacrée à la filière des pommes de terre, ont appelé les agriculteurs à étendre les superficies dédiées, dans la wilaya de Mila, à la production de la pomme de terre d’arrière-saison.

Le directeur de wilaya des services agricoles (DSA), Ali Fennazi, a précisé, dans une allocution prononcée à cette occasion, que l’objectif fixé pour la saison en cours (2023-2024) "consiste à atteindre une superficie de 600 hectares pour la culture de la pomme de terre d’arrière-saison dont la plantation débutera en septembre prochain".

Il a rappelé, dans ce contexte, que la culture de la pomme de terre de saison, au titre de la même saison agricole, avait été effectuée sur une superficie de 1.374 hectares.

"Il est possible d’atteindre cet objectif fixé par le ministère de l’Agriculture et du développement rural, d’autant que la wilaya dispose d’un périmètre irrigué dans les communes de Telaghma, d’Oued Athmania et de M’chira, et que les agriculteurs de cette région maîtrisent cette culture agricole", a souligné le DSA.

S’agissant de la prise en charge de la production, le représentant de la Société algérienne de régulation des produits agricoles (SARPA), Yazid Benhafsa, a fait part, dans son intervention, de "la volonté de l’entreprise d’acquérir la production des agriculteurs au prix fixé par le ministère de tutelle, afin d’assurer l’approvisionnement régulier du marché en ce tubercule de large consommation".

Il a rappelé que la SARPA avait fait l’acquisition, au terme de la saison agricole 2022-2023, de 53.000 tonnes de la production nationale de pommes de terre qu’elle a stockées dans le cadre du programme de régulation des produits agricoles.

La rencontre a offert l’occasion aux producteurs de pommes de terre de la wilaya de Mila de faire état de leurs préoccupations, notamment celles liées à la "facilitation des procédures d’octroi des autorisations de forage et à l’approvisionnement en semences de bonne qualité à un prix raisonnable".

Le wali de Mila, Mostafa Koreïch, s’est engagé à travailler en coordination avec les responsables du secteur agricole pour accompagner les producteurs et les aider à surmonter les obstacles et à développer cette filière.