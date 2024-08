Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a présidé jeudi à Constantine la cérémonie de remise des bibliothèques de Slimane Essayd (1929-2004) et Hassan Mouhoubi (1961-2023) en tant que biens Wakf à Djamaâ El-Djazaïr.

La cérémonie de signature de la remise de la bibliothèque de Slimane Essayd (plus de 13.370 manuscrits) et de celle de Hassan Mouhoubi (plus de 1.000 ouvrages) s’est déroulée à la salle des conférences du cercle régional de l’armée en présence du wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, des autorités locales, des familles des deux défunts, de membres de l’association des oulémas musulmans algériens et de la fondation cheikh Abdelhamid Benbadis et de représentants de zaouïas.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a considéré que la remise de ces deux bibliothèques en tant que wakfs à la bibliothèque de Djamaâ El Djazaïr "est de nature à en renforcer sa position de référence scientifique et culturelle et de préserver ce patrimoine et d'éviter sa perte", appelant les différentes franges de la société à adhérer à cette idée de wakf au profit de la bibliothèque de Djamaâ El Djazaïr pour renforcer son rôle d’institution à but non-lucratif au service du savoir.

Il a ajouté: "nous œuvrons à bâtir en plusieurs étapes la bibliothèque de Djamaâ El Djazaïr jusqu’à atteindre 1 million d’ouvrages", relevant que la bibliothèque "reçoit des dons sous formes d’ouvrages, publications et manuscrits par des institutions universitaires et scientifiques ainsi que par des particuliers".

A rappeler que la bibliothèque du cheikh Abdelhamid Benbadis (1889-1940) a été remise en tant que wakf à Djamaâ El Djazaïr le 16 avril dernier à l’occasion de la Journée du savoir ayant coïncidé avec le 84ème anniversaire du décès du leader du mouvement réformiste en Algérie.