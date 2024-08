Un incendie qui s'est déclaré, jeudi après-midi, dans une palmeraie de l’Oasis "Souaregue" près de Metlili à une cinquantaine de Kilomètres au sud de Ghardaïa, a été totalement maîtrisé par les éléments de la Protection civile, a-t-on appris de ce corps constitué.

Pour circonscrire le feu qui s’est propagé dans la palmeraie et ravagé selon les premières estimations près de 63 palmiers productifs et 33 plants non productifs ainsi quelques hectares d’herbes sèches, de la broussaille et du tamaris, les services de la protection civile ont déployé une dizaine de camions anti-incendie des unités de Metlili et du poste avancé de Seb Seb pour maîtriser le feu et l'empêcher de s'étendre à l'extérieur de la palmeraie touchée par les flammes et éviter les départs de feux vers les habitations ou d’autres palmeraies, a ajouté la même source.

Grâce à la mobilisation rapide des différentes équipes d’intervention de la protection civile de Metlili appuyée par l’équipe du poste avancé de Seb Seb, cet incendie, dont les causes demeurent inconnues, a été totalement maitrisé, a fait savoir la cellule de communication de la Protection civile.

Une enquête a été ouverte par le parquet près le tribunal de Ghardaïa pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.

Pour rappel, plusieurs interventions des services de la protection civile ont été effectuées dans les différentes localités durant cette période estivale suite à la canicule, signale-t-on .