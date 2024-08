Le coup d'envoi d'une large campagne de nettoiement au niveau des quartiers de la capitale a été donné, jeudi à la Grande Poste à Alger centre, visant à sensibiliser les citoyens à l'importance de la propreté de l'environnement et de l'action de proximité.

Lors du lancement de cette campagne, le wali délégué à la circonscription administrative de Sidi M'hamed, Mohamed Lamine Benchaoulia a affirmé que cette manifestation de volontariat de deux jours (du 8 au 9 août), touchera l'ensemble des communes de la capitale avec la participation de tous les acteurs de la société civile, notamment les associations, les organisations nationales et locales et les bénévoles, dans le but d'inculquer l'esprit d'entraide pour le bien public.

Le wali a salué le rôle de la wilaya d'Alger, à travers ses différents services qui ont accompagné cette action, en mobilisant tous les moyens matériels et humains, ainsi que la forte participation des bénévoles venus des différents quartiers.

La présidente de l'Assemblée populaire communale d'Alger centre, Mme Mahdia Benghalia a affirmé que les associations activant dans la protection de l'environnement, ainsi que les comités de quartiers, jouent un rôle pivot en matière de sensibilisation des citoyens à la nécessité de préserver la propreté de l'environnement.

Les participants à la campagne de nettoiement ont accueilli favorablement cette démarche, visant la préservation de la propreté de l'environnement.