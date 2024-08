Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a donné, jeudi, des instructions à l'effet de prendre en charge "dans les plus brefs délais" les unités industrielles confisquées en vertu de jugements définitifs de la justice, au nombre de 23 unités au total, a indiqué un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été données lors d'une réunion à laquelle ont pris part les présidents directeurs généraux (Pdg) des groupes et sociétés holdings du secteur auxquels ont été transférés les actifs et biens confisqués, conformément aux conclusions de la dernière réunion du Conseil des participations de l'Etat (CPE), en présence de représentants de la Direction générale du domaine national (DGDN).

Lors de cette réunion qui "s'inscrit dans le cadre de l'application des directives du président de la République concernant les biens et actifs confisqués en vertu de jugements définitifs, le ministre a donné des instructions à l'effet de "prendre en charge et superviser ces unités dans les plus brefs délais, au nombre de 23 usines du secteur industriel".

M. Aoun a également instruit les responsables des groupes à l'effet de "se rapprocher et de coordonner avec les services du Domaine de l'Etat au niveau local, en vue d'accélérer la préparation des différents contrats nécessaires à cette opération d'ici dimanche prochain pour finaliser la procédure".

Le ministère a précisé dans son communiqué que certaines unités et actifs ont été transférés à certaines entreprises publiques relevant du secteur, et que tous les dossiers seront régularisés conformément aux procédures légales en vigueur.