Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a appelé, jeudi depuis Batna, à une "citoyenneté effective" pour la réussite de l'élection présidentielle du 7 septembre.

Intervenant lors d'une rencontre interactive consacrée, dans le grand auditorium de l'Université de Batna-1, au "rôle de la société civile dans la sensibilisation et l'initiation à la culture électorale", en prévision de l'élection présidentielle, M. Benbraham a souligné "le rôle important" du citoyen dans l'émergence d'une conscience électorale et d'un comportement à même de favoriser une "participation effective et forte" à cette échéance.

Le président de l'ONSC, accompagné du wali de Batna, Mohamed Benmalek, et du wali délégué de Barika, Saïd Bou Eddehab, a ajouté que l'élection présidentielle du 7 septembre "ne constitue pas seulement, pour les Algériens, un rendez-vous électoral, mais également un enjeu et une prise de conscience de ce qui se passe sur la scène internationale" et "démontre aussi la force de la cohésion de nos compatriotes en les motivant davantage à relever le défi du développement qui nécessite des compétences dans tous les domaines".

Il a également évoqué, devant la forte assistance qui garnissait la salle, "le rôle central de la société civile dans la promotion de la sensibilisation communautaire à l'importance de cette échéance électorale et à une forte participation à celle-ci", soulignant que "la rencontre interactive de Batna s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Observatoire national de la société civile visant à promouvoir la démocratie participative et à œuvrer à la consolidation de ses principes et valeurs".

La rencontre sera suivie, a ajouté M. Benbraham, de "réunions similaires dans plusieurs wilayas du pays, notamment Tindouf, Mostaganem et Alger".

Marquée par une présence remarquable de différentes franges de la société civile, ainsi que de Moudjahidine, d'intellectuels et d'universitaires, la rencontre a donné lieu à deux ateliers de débats au cours desquels l'accent a été mis sur la nécessité de participer en force à la prochaine élection présidentielle.