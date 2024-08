Sept (7) autorisations d’exploitation exceptionnelles ont été remises à autant d’investisseurs, mercredi à Tadjenanet (Mila), au cours d’une cérémonie présidée par le wali, Mostafa Koreïch, dans une unité privée de fabrication de poutrelles métalliques.

Les autorisations délivrées ont trait à des projets d’investissement dans plusieurs domaines tels que la transformation du marbre, de l’aluminium et la robinetterie.

Cette opération s’inscrit, selon le directeur de l’industrie par intérim, Khaled Abd Meziane, dans le cadre des efforts des autorités locales pour lever les obstacles freinant les projets d’investissement.

La commission de wilaya chargée d’éliminer les écueils auxquels se heurtent les projets d’investissement a étudié 330 dossiers liés à des projets "achevés" mais dont les opérateurs n’ont pas pu entamer leur activité.

A ce jour, 74 autorisations d’exploitation exceptionnelles ont été délivrées à des investisseurs dont les projets étaient à l’arrêt, "ce qui a contribué à créer une dynamique économique au niveau local et à créer des emplois pour les habitants de la wilaya", a souligné le même responsable.

Un des bénéficiaires d’une autorisation d’exploitation, propriétaire d’une unité de transformation de marbre dans la commune de Chelghoum-Laïd, a fait part à l’APS de sa "profonde satisfaction de pouvoir, aujourd’hui, grâce à l’autorisation obtenue, entamer son activité dans un cadre juridique garantissant les droits et avantages accordés par l’Etat pour encourager l’investissement, et nous motive pour développer et étendre nos projets".