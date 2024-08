Les travaux de réalisation de 9 centres de proximité de stockage intermédiaire de céréales, dans la wilaya de Constantine, ont été lancés mercredi par les autorités locales.

Une fois réceptionnés, ces projets implantés dans plusieurs communes de la wilaya d’une capacité globale de 450.000 quintaux, contribueront à la réussite de la stratégie nationale portant consolidation de la sécurité alimentaire à travers la mise à la disposition des agriculteurs davantage d’espaces nécessaires pour le stockage des céréales, a indiqué le wali, Abdelkhalak Sayouda, en marge du lancement de cette opération à partir des communes de Zigoud Youcef, Ibn Ziad et d’Ain Smara.

La réception de ces 9 centres de proximité de stockage intermédiaire de céréales devra avoir lieu " avant la prochaine campagne de moisson-battage 2025 ", a assuré le même responsable qui a mis l’accent sur l’importance de ces projets visant à assurer l’autosuffisance alimentaire.

Ces projets qui seront réalisés dans des communes réputées par leur production céréalière à savoir Zighoud Youcef, Ibn Ziad, Ain Smara, Ain Abid et Benbadis offriront des espaces pour le stockage des légumineuses également, a indiqué le wali.

L’opération de réalisation et d’équipement des 9 centres de proximité de stockage intermédiaire de céréales a nécessité un investissement de plus de 2,2 milliards de dinars, a-t-on expliqué, affirmant que ces projet porteront à plus de 2,1 millions de quintaux, la capacité globale de stockage de céréales estimée actuellement d’environ 1,5 millions de quintaux dans cette wilaya.