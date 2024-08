D'après une nouvelle étude américaine, aller régulièrement chez le dentiste permettrait de se protéger contre la pneumonie. Un lien pas si farfelu...

Ça peut paraître étonnant, et pourtant ! D'après une nouvelle étude de la Virginia Commonwealth University (aux États-Unis), rendre régulièrement visite à son dentiste permettrait de diminuer de manière drastique les risques de contracter une pneumonie...

La pneumonie n'est pas une maladie anodine, surtout chez les enfants : chaque année, cette infection respiratoire aiguë (qui touche en particulier les poumons) tue 1 million d'enfants de moins de 5 ans dans le monde - soit 1 victime toutes les 20 secondes. En France, 500 000 personnes sont atteintes d'une pneumonie chaque année : 16 000 en meurent. C'est la deuxième cause d'infection nosocomiale derrière les infections urinaires.

Les chercheurs américains ont étudié les données médicales de 26 246 personnes : ils ont découvert que les personnes qui se soumettaient régulièrement à un check-up chez le dentiste avaient environ 86 % de risques en moins de développer une pneumonie au cours de leur vie.

UN RENDEZ-VOUS PAR AN, C'EST LE MINIMUM

Un lien surprenant qui s'explique assez facilement, d'après le Dr. Michelle Doll, qui a conduit ces travaux : « notre corps est recouvert de microbes (des bactéries, des virus, des champignons...). Certains sont bons pour la santé, d'autres non. Parfois, des bactéries peuvent être accidentellement inhalées et atterrir au niveau des poumons : cela peut engendrer des infections respiratoires. La pneumonie est généralement provoquée par un streptocoque, un Haemophilus influenzae, un staphylocoque ou une autre bactérie anaérobie. »

Or, aller régulièrement chez le dentiste permet de diminuer le nombre de « mauvaises bactéries » présentes dans la bouche... donc de faire baisser le risque de développer une pneumonie. CQFD ! La bonne fréquence ? Un rendez-vous tous les 12 mois au minimum. « Il ne faut pas oublier que, dans l'organisme, tout est interconnecté : la santé bucco-dentaire est étroitement liée à la santé respiratoire et à la santé cardiovasculaire » précise le Dr. Doll. Bref, prenez soin de vos dents, c'est important !