Le groupe Sonelgaz, propriétaire officiel de l’ES Sétif (ligue 1 Mobilis de football) a annoncé, mercredi dans un communiqué, l’installation de Rabah Abbassi à la tête de sa filiale "Black Eagles - ES Setif", en remplacement de Nabil Gouasmia, appelé à d’autres fonctions.

Cette décision intervient, précise le communiqué, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route établie par Sonelgaz pour "améliorer et développer la gestion du club, en prévision de la nouvelle saison et dans le but de hisser le club au niveau des attentes de ses supporters".

L’effectif de l’équipe sétifienne, constitué de 21 joueurs conduits par le nouvel entraîneur Redha Bendris, se trouve depuis vendredi dernier en Tunisie pour un stage de préparation, après celui effectué en altitude, à Tikjda.

L’objectif, souligne la même source, est de faire retrouver à l’Entente son lustre et lui permettre de conquérir les titres qui la fuient depuis des années.

-- L’ASO Chlef engage deux autre recrues (club)--

L’ASO Chlef a conclu avec Mohamed Berka et Ayoub Sadahine, portant à six le nombre de ses nouvelles recrues dans le cadre du mercato estival, a annoncé, mercredi, la direction de ce club de Ligue 1 de football.

Le premier nommé, qui arrive en provenance du MC El Bayadh (Ligue 1), évolue comme défenseur central, alors que le second joue comme latéral droit. Il portait jusque-là, les couleurs du SKAF Miliana (Ligue 2). Sadahine devient d’ailleurs le troisième joueur du SKAF Miliana à rejoindre les ‘’Lions de Cheliff’’ après les deux milieux de terrain, Imad Eddine Larbi et Belkacem Bourourga, qui suivent l'entraineur de leur ex-club, Samir Zaoui, qui a débarqué lui aussi à l’ASO. Cette formation a également recruté le gardien de but Abderrahmane Medjadel (ex-MSP Batna), et l’attaquant Moussa Boukhenna (ES Mostaganem). Par ailleurs, les Rouge et Blanc ont entamé, lundi passé, leur préparation d’intersaison par un regroupement d'une dizaine de jours à Chlef. Ce dernier s'étalera jusqu'au 12 août, avant de rallier la Tunisie pour un stage d'une douzaine de jours.

L’équipe poursuivra le travail à Chlef jusqu'à son entrée en lice en championnat, dont la première journée est prévue pour le week-end du 13 et 14 septembre prochain, souligne-t-on de même source.