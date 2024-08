L'USM Alger (Ligue 1 Mobilis de football) a annoncé mardi soir, le recrutement du milieu de terrain nigérian Wale Musa Ali pour deux ans en provenance de Zbrojovka Brno (2e division République tchèque).

Agé de 23 ans, le natif de Lagos est joueur professionnel depuis 2019. Il a porté les couleurs de plusieurs clubs dont Tallinana Kalev, Sku Amsterdam, Ceske Budejovice et Zbro jovka Brno .

Pour rappel, l'USMA avait engagé en juillet dernier, le défenseur central Kévin Mondeko et le milieu de terrain Glody Likonza qui évoluaient au TP Mazembe (RD Congo). L'USMA a bouclé la saison 2023-2024 à la quatrième place avec 49 points, loin derrière le champion le MC Alger (65 pts), sacré pour la 8e fois de son histoire. Les "Rouge et Noir" représenteront l'Algérie à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF en compagnie du CS Constantine. Exemptée du 1er tour préliminaire, l'USMA affrontera au 2e tour préliminaire le vainqueur de la double confrontation entre Jamus FC du Soudan du Sud et le Stade tunisien de Tunisie.

L'USMA annonce la réouverture du dossier du stade Omar-Hamadi (club)

La direction de l'USM Alger (Ligue 1 Mobilis.de football) a annoncé mercredi la réouverture du dossier du stade Omar-Hamadi (ex-Bologhine) dont l'état de sa structure a nécessité sa fermeture depuis plus de deux années.

" Une commission élargie présidée par M. le wali délégué de la circonscription administrative de Bab El-Oued, accompagné du représentant du wali d'Alger, du représentant de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, du président de l'APC de Bologhine, du représentant de la direction des équipements publics et le bureau d'études SETAM, s'est rendue, ce mercredi matin, au stade Omar-Hamadi pour une séance de travail au cours de laquelle a été annoncé des décisions importantes quant à l'avenir du stade fétiche de Bologhine", précise le club algérois de Ligue 1 Mobilis dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Cette enceinte avait été fermée au terme de la saison 2021-2022, suite aux réserves émises par le CTC (Contrôle technique des constructions, NDLR).

" Les responsables du club n'ont pas manqué de souligner toutes les contraintes qui ont freiné le projet et ont affiché leur soulagement par rapport aux décisions prises par les autorités.

La délégation a ensuite inspecté le stade et enregistré les notes nécessaires afin de mettre en œuvre au plus vite la feuille de route, en tenant compte de ce qui conviendrait le mieux pour le Club et ses supporters", précise la même source.

En raison de cette fermeture, l'USMA avait été contrainte de déménager d'abord au stade Omar-Benrabah de Dar El-Beïda (2022-2023) puis au stade olympique du 5-juillet (2023-2024) ou encore au stade Nelson Mandela de Baraki.

" Le président du conseil d'administration de l'USMA Athmane Sahbane, tient à rassurer une nouvelle fois les supporters et promet de veiller personnellement à la bonne marche du projet", conclut le communiqué.

Pour rappel, quelques mois après la fermeture du stade, la direction avait expliqué les raisons de cette mesure en précisant que "la décision de la fermeture est prise pour préserver la sécurité des supporters et rien d'autre.

C'est une décision prise par les services concernés sur la base d'un rapport d'expertise rédigé par le (CTC), qui a révélé que les tribunes étaient dans un mauvais état qui menace la vie des supporters".

Le stade Omar-Hamadi est considéré comme l'une des vielles infrastructures sportives du pays, il avait a été construit en 1935.