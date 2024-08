Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu, mardi, un appel téléphonique de son homologue égyptien, Badr Abdel Atty, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu, ce jour, un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des expatriés égyptiens, Badr Abdel Atty", lit-on dans le communiqué. "L’appel a été l’occasion de passer en revue les questions d’intérêt commun aux niveaux continental et international, notamment la cause palestinienne suite à l’escalade tous azimuts provoquée par l’entité sioniste", précise la même source. Les deux ministres ont en outre "salué les relations de fraternité et de coopération liant les deux pays frères", soulignant leur "engagement commun à continuer d’œuvrer à leur consolidation selon les capacités complémentaires dont ils disposent", conclut le communiqué.