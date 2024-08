Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, est arrivé, mardi à Djeddah (Arabie saoudite), pour prendre part à la réunion ministérielle extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) prévue mercredi, indique un communiqué du ministère.

Les travaux de cette réunion porteront sur "les crimes incessants commis par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien et ses atteintes à la souveraineté de la République islamique d'Iran", sur fond d'"une escalade dangereuse et sans précédent" de la situation au Moyen-Orient en raison des pratiques belliqueuses de l'entité sioniste tous azimuts et sur plusieurs fronts", précise le communiqué.

La participation de l'Algérie à cette réunion "s'inscrit dans le cadre de ses efforts et démarches en faveur de la cause palestinienne et de sa solidarité constante avec les pays et les peuples voisins de la Palestine face aux agressions flagrantes commises par l'occupation de peuplement israélienne", selon la même source.

En marge de cette réunion, M. Attaf aura des rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues des pays arabes et musulmans présents, a conclu le communiqué.