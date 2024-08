La Nasa a annoncé mardi repousser d'août à fin septembre le décollage d'astronautes avec SpaceX, à cause des problèmes rencontrés par le vaisseau de Boeing, Starliner, amarré à la Station spatiale internationale depuis deux mois.

La capsule Starliner, qui a transporté deux astronautes de la Nasa jusqu'à la Station spatiale (ISS) début juin, ne devait à l'origine passer qu'un peu plus d'une semaine dans l'espace, mais des tests ont dû être menés après plusieurs anomalies détectées en vol.

Depuis, la mission traîne en longueur et sa date de retour est devenue de plus en plus incertaine.

Si le véhicule de Boeing ne se révèle pas sûr pour ramener ses deux astronautes, la Nasa devra alors trouver un autre moyen pour les faire revenir sur Terre. L'agence spatiale américaine pourrait par exemple envisager d'utiliser un vaisseau de SpaceX, laissant Starliner repartir vide.

La prochaine mission habitée de SpaceX est une mission de rotation régulière de l'équipage de l'ISS. Les quatre membres de cette mission, nommée Crew-9, devaient initialement décoller mi-août, afin de relever les quatre membres de Crew-8 actuellement à bord du laboratoire volant.

Mais Crew-9 pourrait éventuellement ne partir qu'avec deux astronautes au lieu de quatre, afin de pouvoir ramener les deux naufragés spatiaux de Boeing à son retour, selon la presse spécialisée.

Le décollage de Crew-9 est désormais repoussé au 24 septembre au plus tôt, a déclaré la Nasa.

"Cet ajustement donne plus de temps (...) pour finaliser la planification du retour du vol test habité de Boeing", a écrit la Nasa, qui a précisé que l'analyse des tests effectués sur Starliner était toujours en cours.

La capsule, après son décollage vers l'ISS, avait rencontré des problèmes sur son système de propulsion ainsi que des fuites d'hélium.

"La NASA et Boeing continuent d'évaluer l'état de préparation du vaisseau" Starliner et "aucune décision n'a été prise concernant (son) retour", a ajouté l'agence spatiale américaine.

La Nasa prévoit une conférence de presse mercredi portant à la fois sur Starliner et Crew-9.