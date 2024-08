Une caravane culturelle de divertissement s'est dirigée mardi depuis la bibliothèque principale de lecture publique Françoise Louise appelée Mabrouka Belkacem de la ville d'El Tarf vers les communes frontalières de cette wilaya dans le cadre du programme d'animation de la saison estivale 2024.

"L'objectif de la caravane dont l'activité se poursuivra jusqu'au 15 août est d'amener l'animation culturelle jusqu'aux communes les plus éloignées du chef-lieu de wilaya", a précisé Abdelkader Azzedine, directeur local de la culture et des arts, à l'origine de cette initiative.

La caravane à l'organisation de laquelle participent plusieurs associations culturelles locales et artistes "constitue un espace ouvert aux enfants et écoliers pour exploiter la période des vacances scolaires à l'exercice d'activités de divertissement avant de regagner de nouveau leurs classes avec un nouveau souffle", a ajouté le même responsable.

La caravane s'arrêtera au premier jour de sa tournée à Zaytouna pour présenter des spectacles de théâtre, de clowns, des tours de magie et organiser des ateliers de dessin et des concours culturels qui seront clôturés à la bibliothèque d'El Ayoune par la tenue d'autres activités ouvertes aux enfants en dessin, calligraphie, activités manuelles et de lecture, a-t-on indiqué.